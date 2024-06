Grande vittoria per i giovani dell'under 17 dei Knights di Legnano che hanno vinto a Rimini il camponato nazionale Uisp.

L'under 17 del Legnano Knights è campione nazionale Uisp

Domenica 16 giugno i Knights U17 sono scesi in campo concentratissimi per la finale, consci di essere a un passo da un successo importante, in un'annata sicuramente molto positiva. Avversario è Rivarolo formazione del campionato Gold piemontese che arriva da 16 vittorie consecutive nelle ultime partite. I Knights però sono in un momento magico e la gara dura solo due quarti; il primo termina 18-12 per Legnano e il secondo si chiude sul 35-22. Dalla terza frazione c'è poca partita: Legnano domina lasciando pochissimo agli avversari: 60-26 il parziale dei primi 30 minuti e 81-33 il finale con tutti i ragazzi a segno.

Le parole di coach Paolo Tamborini

A coach Paolo Tamborini le parole conclusive della stagione:

"E' la degna conclusione di una grande annata. Siamo arrivati settimi nel campionato FIP Gold Lombardia e nel campionato UISP abbiamo vinto 31 partite su 32 ottenendo il secondo posto nelle finali lombarde e ora, come ciliegina sulla torta, il 1° posto alle Finali Nazionali. Abbiamo giocato tante partite in pochi giorni in queste finali ma la squadra ha risposto alla grande, ognuno ha dato il proprio contributo a questa bella impresa. Ringrazio tutti i ragazzi, il mio vice allenatore Daniele Mazzocca, il preparatore atletico Matteo Scala, i dirigenti Claudio Cozzi e Stefano Baglioni oltre ai genitori di questo magnifico gruppo".

Questo il roster della squadra campione: Marco Baglioni, Jacopo Colombo, Andrea Cozzi, Leonardo D'Alessandro, Gabriele Galanti, Simone Genovese, Matteo Gianazza, Alessandro Marini, Alex Nebuloni, Luca Perotta, Alessandro Rossi, Andrea Rossi, Luis Baldeo, Diego Bucci, Andrea Capiferri, Leonardo Di Loreto, Andrea Oldrini Lorenzo Tosi.