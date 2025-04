L'under 16 del Rugby Rho ha vinto il campionato

I ragazzi del Rugby Rho under 16 sabato 4 aprile 2025 a San Mauro Torinese hanno vinto l’ultima partita del campionato posizionandosi al primo posto.

Grande gioia in casa Rugby Rho dopo la vittoria arrivata all'ultima giornata e il conseguente primo posto in classifica. Un'ottima annata che è stata commentata dai dirigenti della società rhodense:

"Ma non hanno vinto sabato, hanno vinto tutti i giorni in cui si sono allenati, tutte le partite che hanno giocato, tutte le volte che hanno dato il 100%, col fisico, col cuore, con la testa. Hanno vinto perché hanno ascoltato, perché hanno condiviso esperienza e passione, perché hanno imparato dai loro errori, perché avevano in mente un obiettivo e hanno dato tutto per raggiungerlo. Hanno vinto perché hanno voluto essere protagonisti di questa stagione. E la gioia incontenibile e inesprimibile di sabato è la gioia di chi ci ha creduto e non si è mai risparmiato!"