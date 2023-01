L'Under 15 del Legnano baseball al Torneo indoor di Limbiate

I ragazzi del Baseball Legnano hanno partecipato alla seconda giornata del Torneo indoor di Limbiate.

Legnano baseball vittorioso sull'Ares a Limbiate

Nella prima partita sconfitta per Legnano con il Milano ’46 (3-9), nella seconda vittoria con l’Ares (7-6). "Qualche errore di troppo sia in attacco che in difesa ha purtroppo segnato la sconfitta dei nostri contro il Milano ’46" spiega la società sportiva di via Cesare Battisti. I biancorossi legnanesi però non si sono persi d’animo e nella seconda partita hanno dato prova di un buon gioco di squadra che li ha portati a una merita vittoria, che fa ben sperare il futuro.

Determinazione e voglia di fare grazie a coach Pepe

Il ritorno di coach José Manuel Gonzalez detto Pepe ha dato ai ragazzi determinazione e voglia di fare e non resta che proseguire su questa linea.