L’Under 14 Odb+ campione Provinciale Csi di pallacanestro

Un successo costruito canestro dopo canestro, partita dopo partita fino alla finale giocata domenica contro Bollate. Sono campioni Provinciali Csi i ragazzi della formazione Under 14 dell’Odb+ di Pero.

Una cavalcata spettacolare quella dei ragazzi di coach Mattia Uva

Una cavalcata quella della squadra di coach Mattia Uva, e dall’assistente Alice iniziata a settembre dello scorso anno quando i ragazzi si sono ritrovati per la preparazione dopo le vacanze. Poi il campionato invernale e il primaverile dove la squadra legata all’oratorio don Bosco non ha sbagliato nulla.

Il girone chiuso al primo posto e poi la fase finale dove sono state superate Kids Sport e Goss Bollate

Il girone chiuso al primo posto e poi la fase finale con la vittoria in semifinale per 71-54 contro il Kids Sport Education e poi la finale vinta di 9 punti 53-44 contro il Goss Bollate. Un successo che premia gli sforzi fatti dai ragazzi: Marco, Luca, Pietro, Federico, Mattia, Angelo, Niccolò, Thomas, Andrea, Christian, Fabio Giulia e Anahi, che per tutto l’anno si sono impegnati negli allenamenti in palestra.

Al suono della sirena finale festa grande con i genitori che hanno preparato una maglietta speciale

E al suono della sirena finale, la gioia dei genitori, in particolare delle mamme che per l’occasione hanno preparato delle maglietta speciali per sostenere i loro figli in campo.