L’Under 13 Giosport è campione regionale di pallavolo

Campionesse regionali senza aver mai perso una partita. Festa grande alla palestra di via Chiminello di Rho dove le ragazze Under 13 del volley Giosport sono salite sul gradino più alto del podio delle finali regionali Pgs.

Una partita terminata sul punteggio di 3 a 1 quella contro Cusago per il primo e secondo posto che ha visto le ragazze di coach Manu Roman e della vice Clelia Palomba giocare, dopo i primi minuti d’emozione, in maniera praticamente perfetta.

Una festa dello sport quella andata in scena alla palestra dell’oratorio di San Giovanni, con quasi 400 persone sugli spalti e per un campionato giovanile è davvero tanto. Una manifestazione conclusasi con le premiazioni effettuate dal presidente della Pgs Volley Ferruccio Colombo, dalla presidentessa della Polisportiva Giosport Giovanna del Bene e da monsignor Michele Di Tolve, parroco della parrocchia di San Giovanni.

«Desidero complimentarmi con tutte le squadre partecipanti alla fase finale - ha detto la presidentessa rhodense - Oggi è stata una grande festa di sport. Un grande complimento infine alla nostre ragazze per il risultato raggiunto con fatica e impegno. Un grazie a tutte, anche a coloro che non hanno potuto partecipare alle fasi regionali, ma che hanno comunque contribuito a raggiungere questo importante risultato. Concludo, ricordando tre principi che per la Giosport sono fondamentali e che riguardano noi stessi: il rapporto con gli amici e con gli avversari, per risultare vincenti nella vita così come nello sport, lealtà e impegno e lavoro di squadra».