L'under 13 del Softball Legnano in campo a Malnate

Domenica 12 marzo, giornata finale del Torneo Indoor Under 13 di Softball a cui era presente anche Legnano, questa volta ospitato al campo di baseball di Malnate.

Il Softball Legnano in campo a Malnate

Sono entrate in campo per il Legnano Zoe Dalla Vecchia, Amelia Garavaglia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Aurora Bisaccia, Claudia Simone.

Primo incontro con le pari età del Bovisio, un inizio un poco lento per le ragazze tanto in difesa come in attacco, riprendendosi poi inning dopo inning. Il tempo purtroppo non è stato sufficiente per riprendere in mano la partita, concedendo la vittoria al Bovisio, ma solo di un paio di punti.

Il secondo match in programma

Dopo una quindicina di minuti è iniziata la seconda partita contro i padroni di casa del Malnate. Le ragazze, ancora cariche hanno fatto vedere delle belle battute, basi rubate e una dopo l’altra arrivare anche a casa base. Successivamente una buona difesa, facendo 3 out senza far giungere le avversarie a casa, ha permesso di andare in vantaggio, finendo il tempo regolamentare con punteggio di 7 a 6 per noi.

Anche se l’ultima partita del torneo è stata l’unica vinta, grande soddisfazione per le ragazze, i coach e i genitori, che partita dopo partita hanno fatto sempre il tifo dalla tribuna. A fine giornata le premiazioni da parte del comitato organizzatore con la presenza del Presidente della FIBS regionale.