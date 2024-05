Luca Steri, 13 anni, dalla Sg Sport alla Nazionale

Tredici anni, un ragazzo di poche parole ma di tanti fatti a tal punto di essere convocato nella nazionale italiana di categoria. E’ stato premiato con un attestato firmato dal sindaco Luca Nuvoli e dal presidente della Sg Sport Stefano Colantuono, Luca Steri speranza della pallanuoto aresina.

Si allena ogni giorno da quando ha iniziato a giocare a 7 anni

Un giovane con tanti sogni che ha iniziato a giocare all’età di 7 anni e che ancora oggi è sempre il primo ad arrivare in vasca e l’ultimo a uscire come confermano Matteo Corbella, responsabile del settore Pallanuoto della Sg Sport e Daniele Silvestri responsabile tecnico. Sei giorni su sette per l’allenamento e un giorno dedicato alla partita, le giornate di Luca sono piene di pallanuoto e il resto del tempo è dedicato agli studi.

Il mio sogno è quello di prendere il diploma e diventare un giocatore professionista

«Frequento la terza media e il prossimo anno mi sono iscritto al Mattei di Rho nel corso di ragioneria - racconta al sindaco il giovane aresino - Ogni giorno cerco di conciliare sport e studio poichè il mio obiettivo è quello di realizzare entrambi i sogni, il diploma e in futuro far diventare la passione per la pallanuoto il mio lavoro» E nel suo discorso durante la consegna della targa il sindaco Nuvoli ha chiesto al ragazzino di mantenere viva questa passione.

Il sindaco Nuvoli: "Lo sport ha un valore educativo, ti auguro di realizzare i tuoi sogni"

«Come amministrazione comunale - ha detto il sindaco crediamo molto nello sport e continueremo ad investire nello sport poiché crediamo sia un valore educativo. La passione è il motore di tutto - ha detto il primo cittadino rivolto a Luca - La passione è la cosa che trascina tutto, permette di accettare le sfide e fare sempre meglio. Ti auguro di proseguire sulla tua strada e realizzare i tuoi sogni.»

Stefano Colantuono: "Il nostro motto è quello che ognuno di noi diventi campione di se stesso"

Soddisfatto anche Stefano Colantuo numero uno della Sg Sport. «Il nostro motto, al di là delle eccellenze nazionali che abbiamo nella nostra società, è quello che ognuno di noi diventi campione di se stesso. I grandi campioni si migliorano perchè si divertono e perché mettono passione in quello che fanno. Ti auguro, ha concluso rivolgendosi al suo atleta, il meglio e soprattutto ti consiglio di affronatre le sfide cui andrai incontro con passione e con leggerezza.» Un settore che sta ottenendo importanti risultati quello della pallanuoto aresina.

Soddisfazione in casa Sg pallanuoto anche per la formazione Under 16

Oltre alla convocazione di Luca in nazionale, in questi giorni, nella sede della Sg si festeggia anche l’importante risultato ottenuto con la squadra under 16 ovvero la conquista delle finali nazionali di categoria. Finali nelle quali la squadra aresina si è confermata una delle 64 migliori realtà di tutta Italia.