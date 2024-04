Serata interamente dedicata agli sponsor U.S. Legnanese 1913 quella ospitata ieri da RovedaLab, esclusivo e raffinato spazio polifunzionale per eventi.

L'U.S. Legnanese ha presentato il calendario sportivo 2024

Obiettivi di un momento di aggregazione molto partecipato e fortemente voluto da Luca Roveda, Presidente della società sportiva, non soltanto il ringraziamento per il sostegno continuo offerto dai partner in sala e la presentazione del calendario eventi 2024; ma anche, e soprattutto, la preziosa opportunità offerta per instaurare e consolidare legami tra le realtà intervenute, evidenziando quindi l’importanza dello sport come catalizzatore sociale – concetto condiviso da Mauro Colombo, fondatore e CEO di CD Elettrica, neo-sponsor del gruppo sportivo.

La serata è stata caratterizzata da momenti conviviali legati allo sport con un forte impatto sociale e culturale sul territorio.

La presentazione dei progetti rivolti alle scuole

I giovani sono stati protagonisti con la presentazione sia dei progetti rivolti alle scuole, sia della squadra U.S. Legnanese Young, gli Allievi impegnati domenica 21 aprile nel 50° GP Pino Cozzi – 12° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, valevole come Campionato Provinciale Milano FCI di categoria. A questa prova l’onore di inaugurare la stagione 2024 insieme alla 104° Targa d’Oro Città di Legnano – 6° Memorial Mauro Mezzanzanica valida invece come Campionato Regionale Master FCI.

Immancabile l’accenno alla 105° Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM, confermata prova UCI Series fino al 2025, in attesa di vedere chi succederà (o se si ripeterà) al calabrone belga Wout van Aert, alfiere dell’allora Jumbo Visma, oggi Visma Lease a Bike, vincitore dell’edizione dello scorso anno.

Fa per la prima volta ingresso nella famiglia U.S. Legnanese 1913 la sezione triathlon, che in pochi mesi di attività già vanta quasi 50 tesserati; e viene offerto agli sponsor di fascia gold e argento la possibilità di usufruire di un servizio di supporto personalizzato di consulenza lato comunicazione da parte di Officina delle Idee, agenzia di comunicazione di Roberto Ricco, da sempre partner della realtà sportiva.

Gli altri sponsor presenti

Oltre a quelli già ricordati, molti gli sponsor chiamati a raccontare il legame che li unisce lla U.S. Legnanese 1913, ad iniziare da Walter Ceriani, patron del Gruppo Ceriani, Teatro di partenza e arrivo delle competizioni su due route di domenica prossima; e Antonella Testa, managing director di Profilati Lontatesi, che ha raccontato il proprio legame con lo sport.

La serata è stata impreziosita da una degustazione di Campagne Tanca guidata da una sommelier che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora piu’ piacevole e favorevole al networking.