Lotta: Tommaso Pucci conquista l'argento al memorial Bisignani

Tommaso Pucci brilla al memorial Bisignani: argento nella Greco-Romana.

Un ottimo risultato

Tommaso Pucci, atleta della squadra Versus di Legnano e due volte bronzo ai Campionati Italiani Juniores, ha esordito con un argento di prestigio tra i senior nel memorial Mario Bisignani a Bari. Nella categoria meno 87 kg di lotta greco-romana, Pucci è stato l’unico lombardo a competere nel maschile e ha superato brillantemente le semifinali, vincendo per schienata.

Una sconfitta onorevole

Nonostante un infortunio al polso, ha perso la finale per un solo punto contro Denys Sliusar, atleta premiato come il migliore della competizione. La performance di Pucci promette grandi risultati per la stagione.