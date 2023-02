Lotta greco romana: impresa storica di Tommaso Pucci della Versus

Impresa storica di Tommaso Pucci della Versus di Legnano.

Lotta greco romana: Tommaso Pucci della Versus è bronzo agli Italiani

Ieri, domenica 12 febbraio 2023, al PalaPellicone di Ostia, l'atleta 17enne ha infatti conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani Juniores Fijlkam di lotta greco romana. Pucci è stato l’unico lombardo a salire sul podio in questa disciplina, la più antica della lotta olimpica, ma soprattutto è diventato il primo atleta del Legnanese a ottenere un risultato a livello nazionale in questo sport. La città ed il suo circondario non hanno infatti mai avuto una palestra di lotta né tanto meno dei campioni di questa specialità. Un risultato già di per sé eccezionale reso ancora più stupefacente da altri fattori. In primis Pucci ha 17 anni appena compiuti e gareggiava negli Under20, 3 anni di differenza che in quella fascia d’età si fanno sentire. È inoltre un atleta con un peso forma di 77 chili e ha lottato nella categoria al limite degli 82 chili e cinque chili di vantaggio in questa disciplina sono tanti. Soprattutto però Tommaso pratica la greco romana solo dallo scorso ottobre ed era alla sua prima gara in assoluto nella quale ha battuto atletiche gareggiano da anni in questo sport.

"Un exploit clamoroso dopo il titolo europeo Juniores nelle Mma"

Così il dt della Versus Guido Colombo:

"Un exploit davvero clamoroso. Tommaso in breve tempo ci ha già dimostrato di avere un enorme potenziale negli sport da combattimento (è di solo una settimana fa la vittoria negli Europei Juniores di Mma) e in allenamento avevamo visto che era portato anche per questo tipo di competizione ma arrivare addirittura sul podio alla prima esperienza non osavamo sperarlo. Reso omaggio al suo talento voglio quindi ringraziare Maurizio Casarola, tecnico regionale Fijlkam del settore e nostro maestro di lotta, che ha riconosciuto subito le capacità del nostro atleta ed in brevissimo tempo è riuscito a renderlo competitivo. Per il resto che dire se non che, dopo essere stati i primi in città a praticare le Mma, la thai boxe ed il grappling ottenendo importanti risultati in tutte queste discipline, ora siamo diventati i primi e gli unici anche nella lotta olimpica".

Lo sguardo è già ai nuovi impegni agonistici in calendario per fine mese

Nella palestra di Via Giusti 1 a Legnano non perdono però tempo a festeggiare. A fine mese sono infatti previsti nuovi impegni agonistici per Pucci e compagni nelle Mma, nella thai boxe e nella kickboxing.