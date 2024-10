Si sono svolti nello scorso weekend, al PalaCasoria di Napoli, i Campionati Interregionali di taekwondo Endas/Unitam 2024: ottimi risultati per Valeiro Spinosa dell'Olimpic di Legnano.

L'Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa sul podio ai campionati interregionali

Alla prestigiosa competizione hanno partecipato oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia.

L'Olimpic di Legnano, intitolata al compianto Maestro Valerio Spinosa, scomparso il 18 dicembre 2022, ha conquistato il bronzo nella competizione di forme e l'argento in quella di combattimento, confermandosi - dopo l'oro ai Campionati Italiani dello scorso febbraio - tra le prime tre squadre italiane di taekwondo.

Nella gara di forme, i ragazzi del Maestro Vincenzo Spinosa, che ha assunto la direzione tecnica dell'associazione dopo la scomparsa del fratello, hanno vinto rispettivamente 3 ori (con Copertino Fabio, Vismara Giovanni e Murgia Angelo), 7 argenti (con Bozzi Sophie, Bozzi Nicole, Roccato Nicolò, Aliona Granaci, Giulia Barbato, Kwak Teo e Kwak Dani) e 2 bronzi (con Greta Bacchetta e Brusciani Simone), conquistando il terzo posto nella classifica generale a squadre.

I grandi risultati della domenica

Ancora più sorprendenti sono stati i risultati di domenica, in cui ben 10 degli 11 atleti del team legnanese iscritti alle gare di combattimento sono saliti sul podio, conquistando 5 ori (con Roccato Nicolò, Bongarzone Roberto, Angelo Murgia, La Spada Antonio e Mohamed Ndyaie), 3 argenti (con Locci Gabriele, Bozzi Nicole e Brusciani Simone) e 2 bronzi (con Cuviello Manuele e Vismara Giovanni), portando l'Olimpic sul secondo gradino più alto del podio delle migliori associazioni partecipanti.

"È un risultato fantastico, considerati anche i tempi ristretti (poco più di un mese) per preparare questa difficilissima gara” - commenta il Maestro Vincenzo Spinosa - “Ci siamo misurati con alcuni dei migliori atleti e dei migliori Maestri italiani, salendo su uno dei podi più ambiti nel circuito agonistico Endas/Unitam. E' stato speciale condividere con i nostri allievi e con alcuni loro genitori questa faticosa trasferta a Napoli, che ha unito ancora di più il nostro gruppo, ormai legato da una grande amicizia e da un forte desiderio comune: vincere in memoria di Valerio e di quello che ci ha insegnato.

Credo infatti” - continua Vincenzo - “che i ragazzi della nostra associazione stiano proseguendo il percorso di crescita virtuoso, non soltanto sportivo, ma soprattutto umano, tracciato da mio fratello con la forza del suo esempio.

I valori della gentilezza, dell'integrità, della perseveranza, dell'autocontrollo, della gratitudine e del coraggio, che Valerio ha trasmesso ai suoi allievi per oltre 20 anni, per noi saranno sempre le medaglie più importanti, quelle da conquistare soprattutto fuori dalla palestra e che non dobbiamo mai togliere dal collo, perché ci ricordano ogni giorno l'importanza di lottare per diventare campioni di vita e di umanità.

Le parole del maestro Spinosa

Ringrazio ancora una volta”, conclude il Maestro Spinosa, “tutti i miei allievi ed i loro genitori, per gli immensi sforzi condivisi per partecipare a quest'ultima importante gara, in cui siamo riusciti a scrivere un altro bellissimo capitolo della nostra storia, questa volta nella meravigliosa città di Napoli, in cui sono nate - e da cui si sono poi diffuse - le scuole di taekwondo più importanti e forti d'Italia.”

La stagione agonistica dell'Olimpic é appena iniziata, ma é già calendarizzata per i prossimi 23 e 24 novembre la gara più importante: gli Internazionali d'Italia, che si svolgeranno presso il Palabisterzo di Busto Arsizio e che ospiteranno squadre agonistiche provenienti da tutta Europa.

L'Olimpic difenderà la medaglia d'argento conquistata nell'edizione 2023, vinta dalla fortissima squadra irlandese.