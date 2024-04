L'i.Sport ai campionati nazionali di karate

Sabato 20 e domenica 21 aprile gli atleti della i.Sport di Arconate e Busto Garolfo hanno preso parte ai Campionati Nazionali di karate organizzati dal CSEN a Fidenza. Le iscrizioni hanno contato più di 129 società e oltre duemila atleti.

L'i.Sport Karate ai campionati nazionali di Fidenza

Partendo dal podio vediamo Colombo Edoardo nella specialità Kumite (cat. Cadetti verde-blu -52kg)che domina l’incontro in semifinale con lo strabiliante risultato di 10-0, in finale invece l’avversario ha avuto la meglio, ma riesce comunque a raggiungere un ottimo bronzo.

Il secondo podio è Perazzo Mattia (cat. Esordienti Gialla-Arancio) che centra a pieno la finale portando a casa uno splendido terzo posto.

Nella categoria Esordienti Femminile Gialla-Arancio, Ghezzi Mia e NaouiriLuiayn hanno mancato la finale nonostante la grinta nel portare in gara un nuovo kata.Mentre negli Esordienti Maschile verde-Blu, Cavallaro Simone e Rochira Lorenzo si fermano, purtroppo, al primo turno, dimostrando però una grande crescita sportiva e personale.

Nella Categoria Cadetti Maschile, Capraro Daniele (arancio) non accede alla finale per un soffio, fermandosi al quinto posto.Così anche Rochira Simone e Codoro Alessandro (categoria Junior Marrone-Nera), dimostrando comunque una grande sportivitàe voglia di provarci nonostante la categoria numerosa e impegnativa. Categoria Senior Marrone-Nera: Turano Sabrina, non riesce a centrare sfortunatamente il secondo turno di categoria, mentre, Codoro Chiara passa al secondo turno ad un soffio dalla semifinale, nonostante la buonissima prova con la nuova performance di kata.

Il commento del coach Bugatti

"Come ad ogni gara ribadiamo il nostro orgoglio per l’essersi messi in gioco in una competizione di così alto livello, indipendentemente dai risultati ottenuti – afferma il Coach e Arbitro Daniele Bugatti -Una competizione molto difficile in cui i ragazzi i.Sport sono stati in grado di tirare fuori il meglio di loro, dimostrando coraggio e voglia di crescere sia a livello sportivo che a livello personale".

Manca solo un’ultima gara in cui ci stiamo preparando per chiudere il sipario di questa splendida stagione agonistica che prenderà luogo il 12 Maggio a Casalmaggiore (MN).

Il Maestro Angelo Pisoni aggiunge: