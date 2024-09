L'ex sindaco Andrea Colombo al traguardo dell'Icon Extreme, la gara più dura al mondo

L'ex sindaco di Arconate Andrea Colombo conquista Livigno.

Andrea Colombo tra i finisher dell'Icon Extreme di Livigno

L’ex sindaco ha partecipato all’Icon, la gara di triathlon estremo che annualmente viene organizzata nella famosa località sciistica. Colombo ha portato a termine un’impresa veramente folle, durante la quale ha nuotato all’alba per quasi 4 chilometri nel freddo pungente del lago di Livigno, ha pedalato per ben 195 chilometri tra i passi alpini più duri e iconici del mondo tra cui il passo del Bernina e il passo dello Stelvio per poi correre per più di 42 chilometri su sentieri, strade bianche e asfalto.

Il primo amore è stato il ciclismo, poi la corsa e ora anche il nuoto

Sin da adolescente ha coltivato la passione per lo sport, in particolare per il ciclismo, che ha praticato per molti anni. I figli prima e l’impegno da sindaco poi, però, lo hanno portato a trascurare le due ruote e a dedicarsi alla corsa podistica, non meno impegnativa dal punto di vista fisico ma meglio gestibile dal punto di vista del tempo. Una volta cresciuti i figli e accantonata la politica è risalito in sella, senza però appendere le scarpe da corsa al chiodo. E nel mentre si è aggiunto anche il nuoto.

"Per i 50 anni mi sono regalato l'Ironman, e ora... eccomi qua"

L'ex primo cittadino ha raccontato:

"Ho cominciato col triathlon nel 2019. Un paio di anni fa, poi, in occasione del mio 50esimo compleanno, mi sono regalato l’iscrizione all’Ironman di Cervia, un’altra gara estrema. Dopo averla portata a termine, i miei figli mi hanno sfidato a partecipare anche a quella di Livigno, una sfida ancora più dura. Così, l’anno successivo vi ho partecipato, ma purtroppo ho dovuto abbandonare a causa di un malore. Finalmente quest’anno sono riuscito ad arrivare fino in fondo, che è già un grande vittoria per molti".

Che cosa è cambiato nel suo allenamento rispetto all’anno scorso?

"In realtà per quanto riguarda l’allenamento in senso stretto non molto. Sicuramente rispetto alla prima volta avevo il vantaggio dell’esperienza dell’anno precedente. Ho fatto anche dei sopralluoghi prima della gara. Di certo alle condizioni estreme non ci si abitua, ma così facendo ho esorcizzato la paura. Inoltre, a ottobre dell’anno scorso mi sono rivolto a una nutrizionista sportiva. Prima avevo un approccio un po’ «artigianale» all’alimentazione. Anche avere una dieta corretta ha avuto un ruolo chiave nel successo di quest’anno".

Che cosa ha provato durante la gara?

"Nella parte del nuoto non vedevo l’ora di uscire dall’acqua gelida, mentre in quella ciclistica sono riuscito a godermi il panorama e a scambiare due parole con gli altri partecipanti. La fase più dura senz’altro è stata l’ultima, quella della corsa ciclistica. Dopo 11 ore il corpo ormai non ha più nulla da dare, e per non gettare la spugna si devono stringere i denti. È tutto un lavoro di testa".

E dopo?

"Una grande soddisfazione, ma me ne sono reso conto solo molto dopo, quando ho ritirato la medaglia".

Quali sono i suoi prossimi obiettivi sportivi?

"Intanto venerdì festeggerò con una bella cena coi miei familiari, che mi sono stati accanto sia in fase di preparazione che durante la gara. Però sono stato chiaro: a tavola si stabilirà il prossimo traguardo da tagliare. Da un po’ di tempo ho preso in considerazione l’idea di partecipare alla North Cape 4000, che prevede di arrivare a Capo Nord in bicicletta partendo da Trento, ma si vedrà".