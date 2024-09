Legnano vince l'11esimo Memorial Vaghi

I Legnano Knights si aggiudicano l'11esimo Memorial Vaghi.

Legnano si aggiudica il Memorial Vaghi numero 11 con il punteggio di 77-51 su San Giorgio

In finale la squadra padrona di casa si è trovata di fronte la Sangiorgese nel più classico dei derby, che potrebbe essere anche l'unico della stagione. La partenza è stata ottima per Legnano che è andata subito a segno con Oboe e i primi minuti della partita sono apparsi piuttosto equilibrati con i canestri di Venier che ha messo subito 5 punti.

Purtroppo per San Giorgio sono stati anche anche gli unici del quarto; sulla spinta di Sodero e con la tripla di Agostini, i Knights sono andati sul 16-5, e negli ultimi tre minuti del quarto hanno accelerato sul 24-5 con i liberi finali di Scali e il canestro volante di Agostini allo scadere.

Alla ripresa del gioco Legnano ha preso un paio di turni di pausa e San Giorgio ha punito subito con due tiri da tre di Venier e Giarelli, tuttavia Raivio ha scaldato i motori e con due triple di fila ha fissato il 36-15 e ha costretto Di Gregorio al timeout.

Il gioco da tre punti di Mastroianni al rientro ha dato il +21 a Legnano, ma i primi problemi di falli di Oboe hanno iniziato a viziare le rotazioni legnanesi, così come quelli di Nikoci quelle di San Giorgio

Raivio ha continuato a segnare anche se gli ultimi punti sono stati di Tosetti per il 43-24 di metà gara

Alla ripresa Legnano è partita bene con il solito Raivio, ma la zona di San Giorgio ha messo in difficoltà i Knights che hanno subito un parziale di 0-6 che ha riportato la Sangiorgese vicino al -20.

Legnano ha trovato le misure con il passare dei minuti passando dalle mani di Quarisa e Scali; San Giorgio ha rosicchiato qualcosa ma alla fine del terzo periodo il punteggio è stato 61-38.

L'ultimo quarto è trascorso piuttosto velocemente senza grandi sussulti. Sia Legnano che San Giorgio hanno lasciato ampio spazio ai giovani in panchina, con un risultato che non ha smussato il suo gap, regalando a Legnano il Memorial Vaghi numero 11 con il punteggio di 77-51.

Il miglior realizzatore è Nik Raivio, la migliore prestazione è quella di Guglielmo Sodero

Una buona partita che fissa il record prestagionale dei Knights sul 9-1, sicuramente di buon auspicio per l'imminente inizio di stagione.

Il premio come miglior realizzatore del torneo va a Nik Raivio e come MVP a Guglielmo Sodero, chiudendo così un bel weekend per Legnano, nel ricordo di un grande allenatore ma soprattutto un grande amico.

Il tabellino

SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS - LTC SANGIORGESE 77-51 (24-5; 19-19; 18-14; 16-11)

Per Legnano: Lavelli, Agostini 10 (2/2; 2/8), Mana 0 (0/1 da 2), Scali 8 (2/3; 0/1), Oboe 4 (2/4; 0/1), Quarisa 8 (4/11 da 2), Gallizzi 7 (1/2; 1/4), Consolandi 2 (1/2 da 2), Sodero 10 (5/7; 0/4), Colombo, Raivio 19 (4/6; 3/5), Mastroianni 9 (2/2; 1/3)

Rimbalzi 45 (13+32 Quarisa 12), Assist 13 (Oboe e Quarisa 3), Palle recuperate 15 (Raivio e Mastroianni 4)

Per Sangiorgio: Plebani, Sonzogni, Tosetti 6 (2/4; 0/1), Costa 3 (1/5; 0/1), Frontini 0, Venier 12 (3/4; 2/5), Ardemagni, Giarelli 7 (2/9; 1/2), Gozo 7 (2/4; 1/2), Picarelli 10 (2/2; 2/4), Nikoci 2 (1/2 da 2)

Rimbalzi 27 (7+20 Giarelli e Gozo 5), Assist 7 (3 giocatori a 2), Palle recuperate 13 (Giarelli 4)