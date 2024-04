Legnano vince al supplementare contro Caserta

Battaglia doveva essere e battaglia è stata con i Knights Legnano e la Juve Caserta che hanno bisogno di un supplementare per capire chi passerà una bella pasqua. E a vincere è stata Legnano

Nel secondo periodo i Knights entrano con un piglio diverso e da subito iniziano la riconcorsa con Fragonara, Casini, ma soprattutto Raivio che fa intuire che possa essere una giornata da ricordare. Il punteggio è molto alto e con il gioco da 4 punti di Marino, i Knights riagguantano il pareggio sul 42-42, anche se ad ogni buona giocata biancorossa corrisponde una bianconera e al 20’ il punteggio è piuttosto in equilibrio con gli ospiti avanti per 46-48.

L’inizio è tutto per i bianconeri che sprintano sul 0-10 con i canestri di Paci e di Alibegovic che mandano all’aria tutti i piani partita di Legnano. Dopo il timeout Sacchettini rompe il ghiaccio con i liberi, ma tutta Legnano si scioglie e inizia a giocare meglio fino al 8-11 prima di un nuovo allungo casertano con Paci e Alibegovic del 8-16, distacco che rimane invariato fino alla fine del quarto sul 19-27 del 10’.

Punteggio molto alto e anche nell’ultima frazione non mancano i canestri e i colpi di scena. Legnano sprinta sul +6 sempre con Raivio, ma 6 punti in due azioni di Vitale riportano il pareggio sul tabellone. Il momento è buono per Caserta che allunga fino al +6 del 85-91 a 4’30” dalla fine con Sergio e Mehmedoviq; Legnano con Sipala, Marino e Planezio impatta sul 93-93, lasciando alle ultime due azioni della partita le sorti del risultato finale. Raivio si guadagna due liberi ma ne segna uno, così come fa Sergio, fissando il 94-94 che rimarrà fino al 40’.

Alla ripresa Raivio continua nella sua partita di tanti punti e pochi errori e trascina Legnano con 13 punti nel quarto, che ribattono i canestri di Paci e Mastroianni. La SAE Scientifica arriva al +4 diverse volte, ma Caserta trova le risorse per rimanere in gara con il quarto che si chiude sul 73-69.

Serve dunque il supplementare che non vede canestri per quasi 2’. Sipala segna dalla lunetta, Raivio lo imita per il +4 e il 100esimo punto di Legnano. Alibegovic accorcia, ma Raivio punti al carrier high e segna ancora dalla lunettaPaci e Raivio si scambiano ancora dei punti dalla lunetta, ma sul 105-100 Legnano può alzare le braccia al cielo e festeggiare una vittoria determinante e faticosissima.

Raivio con 43 punti pareggia il record societario di Raffa ed è il più appariscente dei Knights, che però hanno dato una prova corale molto solida, nonostante una partenza non brillante.

Una vittoria che proietta i Knights tra le prime 8, ma non dà nessuna certezza per il risultato finale.