Legnano torna a vincere contro i Bees

Partita dal peso specifico molto elevato per i Knights Legnano che, dopo tre sconfitte consecutive, tornano alla vittoria, riprendendo così morale e sfruttando serenamente qualche giorno di riposo dopo le 5 partite in 15 giorni.

Fiorenzuola si affaccia alla Soevis Arena senza nulla da perdere e forte di nuovi assetti che stanno migliorando le prestazioni di squadra.Il canestro di Quarisa e quello di Oboe fanno ben sperare, anche se la tripla di Sabic, è l’anteprima della gara: Legnano prova a scappare, Fiorenzuola la raggiunge sempre. Infatti dopo i centri di Mastroianni, ancora Sabic riduce il gap sul 11-8, Legnano prova ancora a mettere più di un possesso di vantaggio, ma i Bees trovano sempre un canestro che li fa rimanere di poco dietro, con il quarto che si chiude sul 20-17.

Anche nel secondo periodo il copione è uguale.

Colussa segna subito il -1 per i suoi, ma i liberi di Agostini e Gallizzi portano Legnano al nuovo +5. A cavallo del quarto Legnano prova una prima fuga con un gioco da 4 punti di Mastroianni, Gallizi e Raivio per il +11 del 32-21, tuttavia, ancora cinica, Fiorenzuola accorcia con il contro parziale di Voltolini, Guaccio, Seck e ancora Voltolini per il 38-35 dell’intervallo.

L’inizio del terzo periodo non promette bene con Fiorenzuola che torna a -1 con l’appoggio di Seck del 40-39.

Oboe segna da tre, e poi è il momento di Pietro Agostini che da fuori, da sotto e soprattutto dal tiro libero, porta la SAE Scientifica sul 54-40.

Negli ultimi due possessi del quarto Fiorenzuola va a segno con Voltolini e accorcia sul 54-44, ma il sentiero sembra ora segnato in maniera netta.

Nell’ultimo quarto Fiorenzuola prova d’orgoglio a mettere pressione e ritmo, portandosi di nuovo sul -6 del 55-49 con i liberi di Giulietti, ma Legnano ora è “in the zone” e con concentrazione, anche se a volte con poca precisione, mette con Scali, Oboe, Raivio e Mastorianni il +14 del 63-49 al 35’. Negli ultimi 5’ i Knights controllano un po' a fatica ma, di fatto, stanno sempre in doppia cifra di vantaggio chiudendo la gara sul 70-59.

Raivio a 1 rimbalzo dalla tripla doppia, punti e minuti distribuiti per 9 dodicesimi dei convocati e conduzione della gara per 40’ senza mai un pareggio un vantaggio ospite.

Ora due giorni di riposo assoluto e poi di nuovo in palestra per preparare una sfida tra le più complesse di sempre contro Omegna.