Il Legnano Softball alla semifinale playoff: oggi l'attesissima gara.

Il Legano Softball pronto alla semifinale playoff

Tutto è pronto. L'appuntamento è per oggi, sabato 2 settembre 2023, alle 16. Questa la data e ora di inizio di un evento storico per lo sport di Legnano: il Legnano Softball inizia i playoff di A2 con la semifinale che vede le biancorosse opposte a Rovigo, ospite al Peppino Colombo.

L'attesa

"Il primo atto per dare la scalata a quella A1 che la nostra piazza meriterebbe e per cui tanto si è lavorato in questi anni - fanno sapere dalla società legnanese - Un traguardo meritato questo playoff che la nostra squadra si vuole giocare dando il tutto per tutto contro un avversario che rispettiamo e con il quale non vediamo l’ora di misurarci. In palio c’è tanto per i nostri colori e la nostra società con il Presidente Gioachini manda il più grande incoraggiamento a staff tecnico e squadra per questa grande sfida che siamo pronti a vivere con entusiasmo e grande determinazione".