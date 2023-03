Legnano Softball, debutto da sogno in prima squadra per le giovani promesse

Grandi emozioni e occhi che brillavano per le giovani under 15 e 18 che hanno debuttato sabato 4 marzo nella squadra di A2 del Legnano Softball.

Legnano Softball, il debutto delle giovani under

Sabato 4 marzo, molte delle nostre ragazze dell’under 15 e dell’under 18 softball hanno disputato la loro prima partita fianco a fianco delle giocatrici della Serie A2 del Legnano Softball, trasformando quello che era un semplice sogno nella pura realtà.

Occhi brillanti, sorrisi smaglianti e mani tremanti hanno accompagnato le novizie dal primo minuto dell’amichevole disputata con la Serie B del Milano ’46 fino all’ultimo.

“È una sensazione bellissima essere tornate al campo, ma lo è ancora di più aver potuto giocare, per di più con la Serie A” sono state le parole delle ragazze, che ancora un po’ spaesate dopo il loro debutto, non riuscivano a contenere l’entusiasmo.

Nonostante alcune incertezze e la paura di non essere all’altezza, le ragazze non si sono arrese e se la sono cavata bene sul diamante: hanno saputo tenere duro e realizzare delle buone giocate.

Tante eliminazioni in base, prese al volo e un ottimo attacco hanno lasciato soddisfatte non solo le giocatrici, ma anche gli allenatori, che a fine partita si sono congratulati con loro e possono dire di star costruendo un ottimo futuro per il softball del Legnano.

Le emozioni delle debuttanti

” Ancora non riesco a crederci! Sembra tutto così impossibile ma invece sta accadendo!” ha detto una delle giocatrici con gli occhi brillanti per l’emozione poco prima che si iniziasse la partita.

“Avete giocato bene, benvenute in Serie A2” hanno detto Hector e Orlando, gli allenatori delle ragazze, che cercano sempre di incoraggiarle a raggiungere tutti i loro obiettivi, tanto in campo quanto nella vita di ogni giorno, spingendole a non arrendersi mai; proprio così la piccola squadretta che l’anno scorso lottava con le unghie e con i denti per rimanere a galla in un torneo nel quale era circondata da avversarie molto più forti e, si pensava, ineguagliabili, ora sta iniziando a raccogliere i frutti del duro lavoro.

L’erba fresca, la terra del diamante, la maglia rossa indossata con orgoglio, una squadra, tanti sorrisi e un’infinità di emozioni; sono questi gli elementi che rendono il campo un posto magico, dove si vivono allo stesso modo gioia e dolore. Sabato è stata la felicità ad avere avuto la meglio nella nostra piccola casa e ci auguriamo che sia stato solo l’inizio di quella che sarà una stagione tutta in discesa per le ragazze del Legnano Sacco.

Le debuttanti in Serie A2 sono state: Airoldi Sofia, Brugnetti Federica, Cartabia Alice, Giavarini Eliana, Re Cecconi Elena, Beninato Ylenia e Galimberti Benedetta.