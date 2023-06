Legnano softball, concluso il campionato delle Under 13

L’ultimo appuntamento di campionato per le ragazze del Legnano Softball Under 13 esordiente è stato al campo di Malnate.

Under 13 esordiente

Convocate Amelia Garavaglia, Zoe Dalla Vecchia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Lucrezia Ravasio, Aurora Bisaccia e a completare la squadra i ragazzi della nostra Under 12 del Diego Maisano e Angelo Giampietro con l’assistenza questa volta come coach da parte di Sabrina Rainini.

La partita

Inizio della prima partita favorevole per il Malnate: solo al 3° inning Diego Maisano riesce a portare a casa un punto e la partita finisce con il punteggio di 6 a 1 a favore di Malnate 6. Da evidenziare in attacco la presa al volo di Arianna Berardino che tocca il corridore di prima che si era staccato dalla base, realizzando così un doppio out. La seconda partita viene poi disputata contro il Caronno. Nel primo inning le avversarie totalizzano 3 punti, mentre noi chiudiamo l’attacco con solo un punto. Negli inning successivi le due squadre lottano per cercare di segnare più punti possibili. Solamente nell’ultimo attacco da parte nostra, riusciamo a segnare 3 punti, finendo la partita in parità (4-4). Da sottolineare in questo incontro le prese al volo di Amelia Garavaglia, Diego Maisano, Aurora Bisaccia e Nina Giampietro. Lanci precisi poi con Samuela Giavarini e Lucrezia Ravasio per fermare la corsa delle avversarie.

Stagione positiva

Le ragazze dell’Under 13 si sono divertite molto e appreso molto, perciò ringraziano gli allenatori, i dirigenti e i genitori sempre presenti durante il campionato. Un ringraziamento lo rivolgono anche alla nostra Società del Presidente Massimo Gioachini che ha permesso di partecipare a questo campionato.