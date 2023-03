È appena finito l’annuale Torneo Prealpi, nel quale ha partecipato la Serie A2 del Legnano Softball.

Il Legnano Softball al torneo Prealpi

Sabato 18 marzo le giocatrici si sono scontrate con la Serie A1 del Caronno, perdendo 6 a 2. Ottime prestazioni in campo da parte delle nostre ragazze, soprattutto in difesa, mentre in battuta si sono registrate delle incertezze, che hanno purtroppo portato alla sconfitta.

Venerdì 24 marzo invece le biancorosse si sono scontrate, nel campo di casa, con le Jourdes, squadra di Praga. Nonostante il risultato negativo, partita persa 7 a 0, le ragazze sono state capaci di tenere duro e hanno fatto parecchie ottime azioni: molte eliminazioni in seconda base e altrettante in prima. Anche gli esterni, che hanno avuto parecchio da fare, hanno saputo gestire bene il gioco. Ancora una volta il tallone d’Achille della squadra è sembrato essere l’attacco: la grinta e la decisione non sono mancate, ma purtroppo molte sono state le eliminazioni sul piatto di casa base. È stata invece buona la prestazione da parte delle lanciatrici.

Gli scontri contro gli olandesi e i cechi

Sabato 25 marzo la squadra si è scontrata con le Sparks olandesi. La prestazione ottima questa volta ha portato alla vittoria per le ragazze biancorosse del Legnano, che hanno dominato sulle avversarie per 6 a 0. Ottima la prestazione in difesa da parte di tutte le giocatrici e, di contro alle partite precedenti, in questa abbiamo potuto vedere un ottimo attacco, particolarmente preciso ed efficace.

Le ultime partite del Torneo si sono tenute domenica 26 marzo, ancora una volta allo stadio Peppino Colombo. La prima, contro la Repubblica Ceca U18, non ha avuto il risultato che i nostri allenatori si aspettavano, ma, nonostante la sconfitta per 7 a 0, si sono potute vedere anche nell’ultima giornata del Torneo ottime prestazioni. Infine nel pomeriggio si è disputata la partita contro le Bulls, vinta dalle nostre ragazze per 7 a 1.

Così come nelle prime amichevoli giocate dalla nostra Serie A2, non è mancata la presenza delle giocatrici più giovani dell’U15 e U18.