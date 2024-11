Scontro in vetta la classifica per i Knights che ospitano la Fulgor Omegna degli ex Eliantonio, Mazzantini e Terenzi, vicino al rientro dopo l’infortunio della scorsa stagione. Colpo d’occhio importante al PalaBorsani, dove nell’intervallo saranno poi presentate tutte le squadre del settore giovanile.

Legnano soffre ma esce vittoriosa con Omegna

La partenza è molto complicata per Legnano che non segna veramente mai, mentre Omegna si trova su agio partendo con tre tiri da tre punti di Paolin e Misters. I primi punti di Legnano arrivano con il canestro di capitan Quarisa, ma si vede che i Knights non sono sciolti come sempre. Raivio segna da due e dai liberi, ma Balazoni e Maruca respingono Legnano, che non riesce a essere incisa con la sua difesa.

Ferraro segna ancora da 3 per il massimo vantaggio ospite del 8-17, ma Legnano non molla e si riavvicina con Scali e Agostini, prima che la tripla sul suono della sirena di Raivio fissi il 16-20 del 10’.

In apertura del secondo periodo Scali segna il -2 per i Knights e apre una serie di possessi in cui le due squadre si scambiano dei canestri e la leadership della gara. Corgnati segna il 26-29 e qualche azione dopo Mastroianni la tripla del 31-31, ma nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo e spesso si trovano in pareggio. Stepanovic segna il +3 per Omegna, ma è il tiro libero di Balanzoni che chiude il primo tempo sul 35-39.

La seconda parte della partita

Dopo l’intervallo è ancora Stepanovic a mettere due triple quasi di fila che danno un nuovo sostanzioso vantaggio dalla Paffoni sul 37-45. Quarisa dai liberi e Raivio da due, riportano Legnano al -4 con la rincorsa della SAE Scientifica che quasi si completa con la tripla di Oboe del 44-45. Omegna ha un sussulto e con Mazzantini ritorna a +5 sul 44-49 e dopo qualche azione a +6 con Paolin. La partita sembra indirizzarsi verso i piemontesi, ma il contropiede finale di Mastroianni che chiude il quarto sul 51-53 da ancora speranza a Legnano.

Mastroianni segna anche il pareggio sul 53-53 in apertura dell’ultima frazione e con i liberi di Gallizzi e Sodero Legnano mette per la prima volta il naso avanti di un possesso pieno. Agostini mette il +5 e anche il +7, con i Knights che ora, trascinati anche dal pubblico, sembrano essere in pieno controllo. Gallizzi segna la tripla del 63-54 e anche se Paolin e Mazzantini riducono il gap, ancora Gallizzi da tre porta a Legnano sul 66-57 quando manca solo 1’30’’ alla fine della partita. Omegna riesce a rosicchiare con Misters e Mazzantini quattro punti, ma Legnano chiude la partita sul 66-61 al suono dell’ultima sirena.

Una gara che molti hanno definito già da play-off per intensità e agonismo. Omegna ha sicuramente giocato con grande disciplina e grande precisione per 35 minuti, ma quando i Knights sono riusciti a sciogliersi in attacco, hanno piazzato un break decisivo che è stato determinante per il finale della partita. Legnano rimane in vetta e con un’altra vittoria si prepara alle prossime tre partite racchiuse in meno di una settimana.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA 66-61 (16-20, 19-19, 16-14, 15-8)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 13 (3/5, 2/5), Nik Raivio 12 (2/8, 2/4), Ezio Gallizzi 10 (0/3, 2/6), Mattia Mastroianni 9 (3/4, 1/1), Guido Scali 8 (4/8, 0/2), Guglielmo Sodero 7 (2/4, 0/5), Andrea Quarisa 4 (1/3, 0/0), Francesco Oboe 3 (0/3, 1/3), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Pietro Agostini 11) - Assist: 9 (Nik Raivio 3)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 15 (1/6, 4/6), Francesco Paolin 12 (3/6, 2/4), Saverio Mazzantini 11 (4/4, 0/2), Andris Misters 5 (0/3, 1/5), Matteo Corgnati 5 (1/4, 0/3), Jacopo Balanzoni 5 (2/5, 0/0), Matteo Maruca 5 (0/1, 1/2), Massimiliano Ferraro 3 (0/2, 1/3), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Tommaso Saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Andris Misters 9) - Assist: 10 (Matteo Corgnati 4)