Legnano sconfitto in gara 3 della finale playoff

Legnano sconfitta in gara-3 della finale playoff di Serie A2

La sconfitta

E' iniziato con una sconfitta il week end della finale di ritorno dei playoff di serie A2 per le ragazze del Legnano Baseball Softball, impegnate in casa dell'Itas Mutua Rovigo. Dopo l'1-1 maturato allo stadio Peppino Colombo, con una vittoria per parte, sabato pomeriggio le squadre hanno dato vita a una gara-3 che ha sorriso alla fine alle padrone di casa, impostesi 9-0.

Anita Minari e compagne già nel primo inning si sono trovate sotto 4-0 e non sono riuscite a sbloccarsi negli attacchi successivi. Al contrario, Rovigo ha piazzato altri due break importanti nella terza e quarta ripresa, chiudendo le ostilità per manifesta alla quinta.