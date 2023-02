Legnano nuoto protagonista in Svizzera e Toscana

Durante i weekend del 28-29 gennaio e 4-5 febbraio il “Team Legnano Nuoto” si è distinto in due Trofei fuori Regione in Toscana e in Svizzera.

Il Legnano nuoto protagonista anche fuori regione

Nel primo fine settimana, parte della squadra ha partecipato al 17° Trofeo “Città di Lucca”, mentre il resto del gruppo (cat. ragazzi e junior) - per scelta tecnica - è stato convocato in Svizzera per puntare a vincere il “Trofeo Bustelli” e provare a bissare la vittoria della scorsa stagione.

In Toscana il Team ha agguantato la terza posizione, a soli pochi punti dalla prima squadra classificata, la Livorno Aquatics, una delle più forti equipe italiane, tra le cui fila si annoverano atleti medagliati ai campionati europei e mondiali. Diverse le prestazioni da segnalare: cinque vittorie per Jacopo Barbotti, che ha registrato la migliore prestazione della competizione, tre vittorie per Elisa Branca, due per Martino Pavan, Matteo Salvatori, Francesco Munno e una per Chiara Mazzon e Giorgia Della Torre. Sul podio anche Nicola Pinna, Edoardo Rabbolini, Cesare Ghiroldi ed Alessandro Annoni.

Ottima prova anche in Svizzera

Obiettivo raggiunto anche in Svizzera, dove la compagine si è aggiudicata con distacco il Trofeo, replicando così la vittoria della scorsa stagione, nonostante svariate assenze. Tra le prestazioni individuali di rilievo: tre vittorie conquistate ed un terzo posto per Adele Berra, due vittorie

per Gloria Moruzzi, un oro e un argento per Sofia Fragetta, un oro, un argento e un bronzo per Leonardo

Beretta. Oro anche per Camilla Frige’, oro e argento per Gloria Denaro (primo tempo in Italia per l’anno 2010, nei 100 e 200 rana). Primo posto anche nella staffetta 4 × 50 mista (Beretta, Berra, Musazzi, Loiero).

Da segnalare infine anche gli altri atleti medagliati che hanno fatto registrare prestazioni molto interessanti: Giorgia Giani (primo tempo in Italia nel 400 stile - anno 2010), Linda Frascoli, Giada Varalli, Giorgia Pinna, Tessa Lucini, Matilde Lucini, Luca Parozzi, Federico Bonsignore, Davide Musazzi, Edoardo Visciglio, Iacy Caputo, Emma Vallieri. Tutto lo staff di allenatori, guidato dall’head coach Gianni Leoni, e composto da Roberto Merlo, Angelo Tozzi, Christian Pintus e Giovanni Brazzale, si ritiene molto soddisfatto per come i ragazzi hanno affrontato questi due intensi weekend di qualifiche e finali.

Le parole del team