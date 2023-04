Legnano Knights, vittoria a Gallarate e sesto posto blindato

Legnano Knights, stoica performance per la società legnanese in trasferta a Gallarate.

Legnano Knights, vittoria a Gallarate

Vittoria in quel di Gallarate e sesto posto blindato. Terzultima di campionato per il Legnano Knightss che non parte sotto i migliori auspici per Legnano con Marino e Terenzi out per la gara, Sacchettini al pronto soccorso nella notte di venerdì e Mazzantini reduce da un virus intestinale. Nonostante questo, la 3G approccia bene il primo periodo dove soprattutto Mazzantini, con la complicità di Leardini e Antonietti, mette a segno diversi canestri in avvicinamento per un iniziale 9-16 abbastanza insospettabile.

Gallarate, con la regia occulta di Antonelli, inizia a prendere le misure e dopo il pareggio sul 16-16, subisce una tripla finale di Drocker per il 16-19 di un primo quarto spumeggiante. Secondo periodo in cui Gravaghi arma la mano, ma tutta la Esse Solar prende a pallettate Legnano da fuori per un contro parziale che al 15' vede avanti i padroni di casa per 32-25. I Knights sono un pò frastornati e solo dopo qualche minuto riescono a reagire; Mazzantini, Drocker e Sacchettini rompono il digiuno biancorosso e la schiacciata di Antonielli che fa tremane il PalaEsseSolar fissa il 36-31 del 20'.

Il terzo periodo da spettacolo

Il terzo periodo dei Knights è spettacolare. La difesa chiude sempre in maniera precisa e l'attacco trova sempre l'uomo libero sul perimetro, in particolare Leardini e Casini che mettono 12 punti "taglia gambe" in un paio di minuti, portando Legnano dal -5 al +4. Però la 3G non si ferma qui e sfrutta la vena di Antonietti e Mazzantini per allungare fino al +14 del 45-59, con Gallarate in grande difficoltà e con soli 9 punti a referto tra il 20' e il 30'. Ultima frazione in totale controllo per i Knights che arrivano anche al +17 del 49-66, ma che poi devono fare i conti con stanchezza, falli e la voglia di riscatto di Gallarate.

Gli ultimi minuti sono di gestione controllata e anche a dispetto del pressing di Gallarate, i Knights tengono l'attenzione alta e Sacchettini infila il canestro della sicurezza, prima di arrivare all'ultima sirena in vantaggio sul 61-69. Vittoria che blinda il sesto posto in attesa delle due ultime giornate e dei risultati delle altre squadre. Prossimo appuntamento la penultima giornata che i Knights giocheranno al PalaBorsani sabato 29 aprile alle ore 20:30.

ESSE SOLAR GALLARATE - 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 61-69 (16-19, 20-12, 9-28, 16-10)

Esse Solar Gallarate: Riccardo Antonelli 15 (5/9, 1/2), Francesco Gravaghi 14 (1/1, 3/5), Andrea Filippi 12 (5/9, 0/0), Shaquille Hidalgo Quiroz 5 (1/5, 1/3), Federico Passerini 5 (0/2, 1/6), Matteo Clerici 4 (2/4, 0/0), Federico De Bettin 3 (0/3, 1/5), Lorenzo Ielmini 3 (0/1, 1/1), Giorgio Trentini 0 (0/2, 0/1), Edoardo Magnani 0 (0/0, 0/0), Marco Calzavara 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Riccardo Antonelli 7) - Assist: 14 (Shaquille Hidalgo Quiroz 4)

3G Electronics Legnano Knights: Giacomo Leardini 17 (3/5, 3/7), Juan Marcos Casini 13 (1/2, 3/8), Saverio Mazzantini 12 (6/9, 0/2), Luca Antonietti 11 (4/6, 1/1), Gian Marco Drocker 8 (2/6, 1/3), Michael Sacchettini 8 (4/8, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Michael Sacchettini 8) - Assist: 14 (Gian Marco Drocker 5)