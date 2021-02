Legnano Kemind, ecco il direttivo tecnico

Legnano Kemind, il direttivo tecnico è ufficiale.

Javier Mendez ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, Roberto Medina sarà il manager, mentre Josè Gutierrez vestirà i panni del coach. Tutti e tre si occuperanno anche delle squadre giovanili. “Ma presentiamoli nel dettaglio – si legge in una nota diffusa dalla società sportiva legnanese – Javier Mendez è uno dei giocatori più amati e importanti di tutti i tempi a Cuba. Argento alle Olimpiadi di Sydney 2000, prima di diventare il manager della squadra di baseball più importante del paese, gli Industriales, ha militato per due anni nel campionato nazionale giapponese come giocatore. Josè Roberto Medina Arenciba è partito dalle categorie giovanili a Cuba, di cui è stato manager della nazionale Under 16, argento ai Mondiali di Taipei 2009. Al Pinar del Rio, ha ottenuto il premio di miglior allenatore della sua provincia e nel 2011 quello assoluto a livello nazionale come coach di terza base. Josè Gutierrez, oltre che a Cuba, ha lavorato in Venezuela e nel nostro Paese dove ha già esperienze pregresse nei campionati italiani. Ha lavorato per 17 anni in categorie scolastiche, sei in quelle giovanili e altrettanti con le prime squadre. Nel suo palmares spiccano i cinque titoli di campione provinciale tra i mini e i tre a livello superiore”.