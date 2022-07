Legnano Kemind chiude in bellezza a Porta Mortara

Il Legnano Kemind ha chiuso la propria stagione di serie C togliendosi un’enorme soddisfazione, vincendo per 8-6 in casa della capolista Porta Mortara, che fino a domenica 24 luglio 2022 non aveva ancora perso una partita.

Legnano Kemind, significativa vittoria da cui ripartire nella prossima stagione

I biancorossi, sicuri del secondo posto e quindi della mancata qualificazione ai playoff promozione, non si sono dati per vinti contro l’imbattuta squadra novarese e imponendosi in nove tiratissimi inning hanno ancora raggiunto l’obiettivo di vincere tutte e sette le gare del girone di ritorno. Gli ospiti sono partiti forte, volando subito sul 3-0, salvo farsi raggiungere nella seconda ripresa. Nella quarta, un parziale di 2-1 è valso un nuovo vantaggio che nell’ottava è stato aumentato fino all’8-4. Gli ultimi due attacchi, con altrettanti punti, non sono poi bastati ai padroni di casa per battere il Legnano Kemind, che ha così completato una significativa vittoria da cui ripartire nella prossima stagione.