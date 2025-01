Legnano inizia alla grande il 2025

Esordio scoppiettante del 2025 per i Knights Legnano che, ospiti della Raggiosolaris Faenza nell’ultima partita del girone di andata, hanno ottenuto una schiacciante vittoria contro i terzi in classifica. Knights primi matematicamente al giro di boa.

In partenza, Faenza segna subito con Calbini, ma si vede subito che i Knights sono concentrati e rispondono con il primo mini parziale di Sodero e Quarisa per il 2-6.Faenza pareggia ancora con Calbini sul 6-6, ma la tripla e il canestro di Raivio e ancora Quarisa, lanciano i Knights sul 6-13.Faenza è sempre pericolosa con Poggi e Calbini, anche se Legnano inizia ad essere più volte in doppia cifra di vantaggio; la prima è ancora con Quarisa per il 10-20, poi sono Scali e Agostini ad arrotondare il punteggio fino al 17-25 siglato dai liberi di Vico.

Nel secondo periodo la difesa della SAE Scientifica è insuperabile.

Quarisa apre con la schiacciata un parziale positivo per Legnano di 0-10, che viene interrotto dalla tripla di Fragonara, che sarà l’unico canestro dal campo per i padroni di casa che segneranno solo 7 punti.

Oboe dal tiro libero e dietro la linea del tiro pesante permette a Knights un nuovo allungo, che viene poi rimpolpato dalla tripla di Mastroianni e dal canestro finale di Gallizzi, che mandano il tabellone del PalaCattani sul 24-46 dell’intervallo.

Abbastanza scontata la reazione della Raggiosolaris all’inizio del terzo quarto, dove con Poggi e Fragonara, si porta a -16, ma Legnano risponde subito con il tiro pesante di Oboe per mantenere sempre consistente il vantaggio sul +19 del 30-49.

Faenza ci prova ancora con Poletti e Cavallero che portano la Black sul -15 del 36-51, e poi con Calbini per il -14 del 41-55, ma i Knights riescono a piazzare 3 punti con Scali, la tripla con Agostini e il canestro di Quarisa, tornando al +19 del 43-64 del 30’.

Il quarto periodo vede ancora Faenza cercare di rientrare e la lunga rincorsa porta la squadra di Garelli al -11 con la tripla di Cavallero del 60-71, ma lo sforzo prodotto dai romagnoli si ferma al minuto 36.

Da lì in poi Faenza non segna più e i Knights tornano ancora a trovare il canestro, fino al 60-79 che chiude la partita.