Sfide di campionato nel campionato di softball che hanno visto nel girone A le gare di Rescaldina e Legnano.

Legnano e Rescaldina softball: i risultati del fine settimana

ASD Supramonte e Bulls Rescaldina si spartiscono la posta nella doppia sfida del sabato. In gara 1, le ospiti dominano e chiudono la partita in appena cinque inning. Dopo aver messo a segno 3 punti nei primi due turni, le Bulls dilagano al terzo con una poderosa ripresa da 5 segnature, portandosi sull’8-1. Al quinto inning le lombarde mettono al sicuro la vittoria con altri 3 punti, fissando il risultato finale sull’11-2. In gara 2, il Supramonte si aggiudica la sfida per 2-0 grazie alle valide decisive di Rossi e Corda. A frenare l’attacco ospite ci pensa Sebastiàn Cruet, autrice di 6 strike out.

La bella duplice vittoria di Legnano

Continua la rincorsa della Voden Medical Legnano alla vetta del Girone A della Serie A2 di softball. La squadra biancorossa ha conquistato una preziosa doppietta contro il Collecchio Softball nella quarta giornata di campionato, confermando un ottimo stato di forma e avvicinandosi sempre di più al primo posto occupato dal Lacomes New Bollate, fermo ai box in questo weekend.

Entrambe le sfide disputate al “Peppino Colombo” sono terminate con il punteggio di 4-3, ma con dinamiche diverse e grande equilibrio fino all’ultimo lancio.

Gara 1: vittoria in rimonta all’extra inning

Il primo incontro ha regalato emozioni fino al supplementare. Collecchio è passato in vantaggio al terzo inning grazie al singolo di Sanelli che ha permesso a Ponzi di segnare l’1-0. Immediata la reazione del Legnano che ha ribaltato il punteggio nell’inning successivo con punti battuti a casa di Pietroni e Minari.

L'equilibrio è rimasto invariato fino alla fine dei sette inning regolamentari, rendendo necessario l’extra. Qui le ospiti si sono riportate avanti con un singolo di Rizzo, ma ancora una volta le legnanesi hanno risposto da grande squadra: decisive le valide di Pietroni e Mazzanti per il 4-3 finale.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Gara 2: partenza sprint e rimonta completata

Nel secondo match è il Legnano a partire forte, con Romanò che sblocca il punteggio grazie a un lancio pazzo. Collecchio non si è fatta attendere e ha segnato tre punti al secondo inning, ma anche stavolta la reazione biancorossa non si è fatta attendere.

Al terzo inning, le valide di Pietroni, Mazzanti e Minari hanno confezionato la rimonta decisiva, fissando il punteggio ancora sul 4-3, ma questa volta senza bisogno di extra inning.

Con questa doppietta, la Voden Medical Legnano sale ulteriormente in classifica e si prepara alla doppia importante sfida di domenica prossima sul campo della capolista Bollate.