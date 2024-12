Legnano chiude l'anno con una bella vittoria a Imola

Ultima partita del 2024 per i Knights Legnano che scendono al PalaRuggi per la seconda volta in 15 giorni, per affrontare questa volta la Virtus Imola nella penultima gara del girone di andata. Una chiusura col botto

La partita inizia subito con il canestro di Masciarelli e successivamente con uno show di Quarisa, che mette a segno i primi punti dei Knights fino al 6-8.Legnano sempre con Quarisa e Raivio prova a sprintare sul quattro del 8-12, ma la Virtus sostenuta dal suo pubblico pareggia con Vaulet sul 12-12.Prima della fine del quarto, ci sono ancora alcuni canestri per squadra, che però non danno un vantaggio significativo a nessuna delle due, con i primi 10 minuti che si chiudono sul 17-19.

Nel secondo periodo, Gallizzi segna da due Morina lo imita, ma la partita non decolla con le due squadre che tirano con percentuali basse e nessuna delle due raggiunge quasi mai un possesso pieno di vantaggio.

A metà quarto Mastroianni infila il 28-31, ma Ricci risponde con il tiro pesante del +1 che vale il primo vantaggio romagnolo del 33-31.

Valuet allunga al +4, ma Legnano recupera e torna avanti a metà partita con i canestri di Agostini per il 39-40.

Il terzo quarto si apre con il libero per tecnico di Vaulet che pareggia subito sul 40-40.

Poi la Virtus inizia a condurre le danze, arrivando anche al +5 del 45-40 sempre con Vaulet, ma Legnano riesce a ritrovare il vantaggio con due triple successive di Sodero per il 48-49.

Kadjividi porta in vantaggio Imola, ma l’alternanza nella leadership del punteggio continua fino alla fine del quarto, che si chiude sul 60-61.

Legnano si porta quasi subito sul 60-64, ma Imola parte con una serie di canestri di Anaekwe, Ricci e Morina che mettono insieme un parziale di 13-3 che lancia Imola sul 77-67, e poi fino al +13 del 80-67 che è il massimo vantaggio della partita. Legnano chiama inevitabilmente timeout e alza la difesa per provare a riprendere in mano una gara che sembra ormai sepolta. I punti di Quarisa danno morale, ma i canestri di Mastroianni e Gallizzi, iniziano a far credere a Legnano che l’impresa si posa fare. Sul -6 Scali va in contropiede, Sodero mette i punti del pareggio e Oboe segna i punti del 82-84, che a pochi secondi dalla fine mandano in tripudio i Knights e nell’ombra Imola che non riesce a mettere l’ultimo tiro utile.

Una rimonta pazzesca con un parziale di 2-14, che corona una seconda parte di 2024 veramente fantastica, con Legnano prima in classifica a festeggiare un buon capodanno ea preparare l’ultima gara dell’andata contro Faenza di domenica 5