Legnano Basket Knights: Mattia Mastroianni completa il quintetto titolare

I Knights chiudono il quintetto titolare con Mattia Mastroianni.

Mattia Mastroianni è un Knights: vestirà la maglia numero 35

Napoletano di nascita, muove i primi passi nel mondo della pallacanestro nella sua città natale, trasferendosi a Chieti in Dna nel 2012-13; passa successivamente a Castelfiorentino, quindi a Martina Franca e infine a Falconara. Nel 2016-2017 torna a Napoli sempre in serie B dove non fa mancare il suo contributo nella cavalcata vincente, che porta alla promozione in A2, oltre che alla vittoria della Coppa Italia. L’anno dopo viene confermato dalla compagine partenopea. Nell’estate del 2018 il trasferimento alla Viola Reggio Calabria dove rimarrà fino a dicembre e poi a gennaio 2019 si trasferisce a Orzinuovi, portando quell’anno la squadra lombarda alla promozione in serie A2. Nella stagione 2019/20 milita in serie B a Palestrina chiudendo la stagione, interrottasi per l’emergenza sanitaria, poi è alla Virtus Kleb Ragusa, e continua la sua carriera in Serie B con Ruvo di Puglia, Roseto, Salerno e Piacenza nell'ultima stagione. Nei Knights giocherà con la maglia numero 35.

"Le sue cifre della scorsa stagione lo pongono tra i migliori per il suo ruolo"

Così il general manager Maurizio Basilico:

"Con Mastroianni chiudiamo il quintetto di partenza e direi che l'apporto che può dare Mattia è molto importante. Aver già vinto dei trofei e conquistato delle promozioni ci dà sicurezza di esperienza per la squadra, mentre le sue cifre della scorsa stagione lo pongono tra i migliori per il suo ruolo. Ora siamo all'80% del roster; mancano ancora solo un paio di giocatori per chiudere la squadra 2024-2025".