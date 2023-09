Legnano Basket Knights e Associazione Castoro sport a braccetto

Partirà da quest'anno sportivo la collaborazione fra il Legnano Basket Knights e l'associazione Sportiva Castoro sport per promuovere la collaborazione e la solidarietà.

Legnano basket Knights e Associazione Castoro a braccetto

Il mondo dello sport è spesso definito come un luogo in cui le sfide vengono affrontate con determinazione e spirito di squadra, ma a volte è anche un veicolo per l'inclusione sociale e la solidarietà. E' in questa ottica che si pone l'accordo recentemente siglato tra il Legnano Basket Knights giovanile e l'Associazione Sportiva Castoro Sport, che promette di portare benefici duraturi sia per i giovani atleti che per le persone con disabilità.

L'Associazione Castoro Sport, una realtà inserita nel panorama sportivo locale da circa 30 anni, si è sempre dedicata a sostenere e aiutare i ragazzi con particolari esigenze a realizzare i loro sogni sportivi. Ora, questa organizzazione si unisce al Legnano Basket Knights giovanile per creare un ponte tra due mondi che condividono la passione per lo sport e l'obiettivo di costruire una comunità inclusiva.

Secondo l'accordo di partnership, gli atleti della Castoro Sport svolgeranno i propri allenamenti presso il PalaBorsani dalle 13.30 alle 16.00, e saranno allenati dal coach Roberto Raimondi.

Il PalaBorsani sarà anche la sede delle gare casalinghe della Castoro.

L'interazione fra i giovani atleti

Un elemento chiave di questo accordo è l'interazione diretta tra i giovani atleti. I ragazzi del Legnano Basket Knights giovanile parteciperanno attivamente alle partite e agli allenamenti della Castoro Sport, creando un ambiente di condivisione e apprendimento reciproco. Questo scambio non solo costruirà legami solidi tra le due associazioni, ma dimostrerà il potere dello sport nel superare le barriere e nell'unire le persone. Inoltre, La Castoro, intraprenderà anche i Campionati Italiani della Special Olympics, l'organizzazione sportiva più grande e influente al mondo dedicata alle persone con disabilità. Questo rappresenta un traguardo significativo, in quanto mette in luce l'impegno condiviso nel sostenere l'inclusione e l'empowerment attraverso lo sport.

Ma non è finita qui! Questa intesa si estende anche all'organizzazione societaria. La Castoro Sport sarà ora parte integrante dell'organizzazione del Legnano Basket Knights e avrà una sezione dedicata ai risultati della squadra sul sito ufficiale del Legnano Basket. Questa mossa non solo rafforza il legame tra le due entità, ma amplifica anche la voce della Castoro Sport all'interno della comunità sportiva più ampia.

Il primo passo è anche quello della partecipazione congiunta alla Festa dello Sport in programma domenica 10/09 presso il Parco Falcone Borsellino di Legnano durante la quale La Castoro Sport si esibirà con una partita pomeridiana.

La Castoro sport partecipa alla Festa dello sport

Un altro momento significativo è la partecipazione della Castoro Sport alla Festa dello Sport, programmata per il 10 settembre 2023, dove l'associazione potrà condividere la propria esperienza ed essere a disposizione per qualunque persona interessata al progetto.

In un mondo spesso diviso da differenze, questa partnership tra il Legnano Basket Knights giovanile e l'Associazione Castoro Sport serve come un potente esempio di come lo sport possa unire comunità diverse e promuovere l'inclusione. Con la passione per il gioco e la dedizione all'umanità al centro di questa collaborazione, si aprono nuovi orizzonti per entrambe le associazioni e per lo sport nel suo complesso.