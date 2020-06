Legnano Basket, Daniele Benzoni ritorna ai Knights

Legnano Basket, i Knights ufficializzano il gradito ritorno di Daniele Benzoni in maglia biancorossa.

Legnano Basket, accordo annuale con l’ala classe 1980

La Visport Legnano Knights ha infatti trovato un accordo annuale con l’ala del 1980 nato a Garbagnate ma che si è formato nelle giovanili di Saronno, che già vestì la maglia dei Knights per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Le numerose esperienza parlano da sole: Saronno, Treviglio, Verona, Legnano, Sangiorgio, Vigevano e Oleggio nella scorsa stagione, sempre in Serie B e sempre come protagonista del suo campionato.

“Ha l’istinto del canestro e può segnare in tutti i modi”

“Numero 4, realizzatore come pochi e ottimo rimbalzista, ha l’istinto del canestro e può segnare in tutti i modi – affermano i Knights in una nota – Nelle stagioni Legnanesi è sempre stato tra i primi realizzatori della squadra e anche nella sua ultima stagione con Oleggio non ha perso il ‘vizio del canestro’ segnando 15,2 punti di media e 5,5 rimbalzi”.

“Un giocatore di riferimento in attacco e in difesa”

Così commenta il gm Basilico: “Presentare Benzoni ai tifosi di Legnano mi sembra superfluo. Tutti si ricordano le sue stagioni con la nostra maglia, l’impegno e la professionalità. Questo ritorno per noi è molto importante perché ci dà un giocatore di riferimento in attacco e in difesa; come nei tempi della B sarà un terminale offensivo importante che, con Guidi e Cozzoli, darà a Saini molte possibilità offensive. Sono contento che un giocatore così possa far parte della nostra prossima formazione”.

