Legnano Baseball Softball: ci si allena a casa VIDEO

Legnano Baseball Softball

“L’emergenza sanitaria è seria, maledettamente seria, noi ci alleniamo restando in casa, fatelo anche voi!”

La ragazze della squadra di softball della Sacco Legnano, in questo momento difficile per l’emergenza sanitaria, con questo video vogliono mandare un segnale forte di essere positivi, di non scoraggiarsi: “Tutti insieme, rispettiamo noi stessi e gli altri rimanendo a casa e seguendo le prescrizioni delle nostre Istituzioni”.

TORNA ALLA HOME