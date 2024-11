Si avvicina l'esordio tanto atteso per le Scarlet Phoenix di Garbagnate Milanese. Mancano poco meno di quindici giorni alla partita e c’è tanto entusiasmo nel gruppo, con le ragazze che domenica hanno sostenuto l’ultimo allenamento sul campo degli Hogs di Reggio Emilia.

Le Scarlet Phoenix pronte all'esordio contro le Titans Manchester

Una giornata di sole piacevole e quasi quattro ore di allenamento per prepararsi al meglio per la sfida contro le inglesi delle Titans Manchester, una formazione già rodata ed esperta, che certamente non verrà in Italia per una visita di piacere ma cercherà di imporre il proprio gioco e riportare oltre Manica un risultato positivo.

Le Scarlet Phoenix hanno dimostrato di stare bene fisicamente, molte di loro si allenano nelle rispettive città ed in campo si sono mosse bene e non sembrano in ritardo con la preparazione. Certo, i ritmi partita sono differenti, ma l’Head Coach Lupatelli ed il suo staff, con i nuovi inserimenti, hanno a disposizione una buona scelta in vista della partita.

Le parole del coach Lupatelli

“Stiamo andando bene, ogni allenamento vedo dei miglioramenti – spiega nel post raduno coach Lupatelli – e domenica sono rimasto piacevolmente sorpreso, impressione condivisa anche con gli altri coach: siamo ad un buon livello. L’incognita è che non sappiamo chi ci troveremo di fronte ed il loro potenziale, mancano ancora dei giorni e li sfrutteremo per mettere a punto alcuni dettagli, ma le ragazze sono cariche”.

Un ripasso del playbook a distanza e tempo a sufficienza per chiarire qualche dubbio, poi il coaching staff deciderà le varie formazioni di attacco e difesa e definirà i ruoli delle ragazze in campo, ma i presupposti per fare bene ci sono.

Il ritorno del football americano dopo trent'anni

Si giocherà con la formula del 7 contro 7, e si confida molto anche sull’apporto del pubblico garbagnatese, a digiuno di football americano dal lontano 1993, con gli allora Pharaones Nord Milano (ndr dal 1985 al 1990 la denominazione era Pharaones Garbagnate Milanese) del presidente Giuseppe Tosi, che giocavano proprio al Centro Sportivo Comunale di Garbagnate e che nel 1992 riuscirono a laurearsi Campioni d’Italia. Adesso la cittadina lombarda riabbraccia il football americano, seppur in veste femminile, in una match internazionale che regalerà a Garbagnate una giornata da ricordare per una manifestazione che oltre al patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese, ha ottenuto anche il patrocinio ed il contributo della Regione Lombardia.

Una grande organizzazione

L’organizzazione di AGWA (Amateur Gridiron World Association) sta lavorando da mesi per far si che il prossimo 23 novembre l’evento possa accogliere un numeroso pubblico e ha trovato una importante collaborazione anche con la scuola acrobatica della Simpaty Rock di Garbagnate, che per l’occasione si renderà protagonista anch’essa nel regalare al pubblico presente uno spettacolo di contorno con le sue atlete.

L’invito è quello di non mancare, vivere tutti insieme una giornata di sport, riempire il Comunale e sostenere il team Scarlet Phoenix per quella che deve essere una giornata di festa.

L’appuntamento è sabato 23 Novembre alle ore 14 presso il Centro Sportivo Comunale di Garbagnate Milanese in via Monte Nero 15. L’ingresso è gratuito.