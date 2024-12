Le ragazze dello skating club Vanzaghello si sono laureate campionesse italiane nella categoria "gruppi spettacolo".

Le ragazze dello Skating club Vanzaghello sono campionesse italiane

Grande risultato per le atlete dello skating club a Caldera di Reno in provincia di Bologna che hanno vinto la medaglia d'oro. Grande soddisfazione anche per il sindaco "Arconte Gatti" che ha voluto esprimere la propria soddisfazione: