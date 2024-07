Le ragazze della serie A2 chiudono la regular season al primo posto

Legnano Baseball Softball: regular season chiusa al primo posto per le ragazze della serie A2.

Le ragazze della serie A2 hanno completato l'opera chiudendo la regular season al primo posto del girone A. Nella mattinata di domenica 14 luglio infatti Anita Minari e compagne hanno portato a casa l'ultima vittoria di cui avevano bisogno per assicurarsi matematicamente il primato.

Sul campo del fanalino di coda finora sempre ko, La Loggia, gara-1 si è chiusa sul 7-0 al quinto inning per manifesta superiorità. I due punti in apertura hanno messo subito in discesa la situazione per le ospiti che con altri cinque punti nel terzo attacco hanno chiuso i conti.

Inutile quindi ai fini della classifica gara-2 che è stata vinta per 8-4 dalle padrone di casa che grazie ad un secondo inning da 6-1 hanno portato a casa la loro prima vittoria della stagione.

Tra due settimane in semifinale sfideranno le Nuove Pantere Lucca

Le ragazze della serie A2 tra due settimane inizieranno il loro cammino nei playoff sfidando in semifinale le Nuove Pantere Lucca, che hanno chiuso il girone B alle spalle dell'Itas Mutua Rovigo.