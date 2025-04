Le ragazze di Prima divisione della Focol Legnano hanno ottenuto la promozione aritmetica in serie D.

Le ragazze della Prima divisione Focol sono promosse in serie D!

Ininfluenti le ultime due giornate di campionato di 1^ Divisione nel Girone F, già aritmeticamente vinto trionfalmente da una Fo.Co.L Legnano semplicemente stellare.

La sconfitta di venerdì a Bresso per 3-2 ha permesso alle Coccinelle di coach Andrea Ferrari e del suo assistente Alessandro Guzzetti di arpionare la promozione in Serie D, grazie alla sconfitta di Cormano per 3-0 a Lainate contro SF82, che mandava quindi le milanesi fuori dai giochi.

Per Capitan Giulia Leonardi e compagne è stato un campionato dominato letteralmente dall'inizio alla fine: fin qui 51 punti in classifica, frutto di 17 vittorie e 3 sole sconfitte, tutte maturate al tie-break, quindi la squadra biancorossa è sempre andata a punti.

Le grandi imprese portate a casa

Resilienza, impegno, costanza, unione di un gruppo fantastico, il tutto sottolineato dalle grandi imprese portate a casa in questa stagione, con tre scontri diretti vinti su quattro (doppio 3-1 a Cormano), con tutti i set finiti ai vantaggi oltre i 30 punti vinti, sintomo che quando il gioco si fa duro, allora le dure iniziano a giocare!

Una squadra che ha dato il massimo anche nei momenti più duri, che ha lottato con le unghie e con i denti, con determinazione, che si è unita e che ha saputo ergere uno scudo contro le difficoltà e ha capitalizzato ogni evento in energia positiva per trasformare tutto in oro e successi.

