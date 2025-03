Continuano le competizioni per le ragazze della Persevrant di Legnano con le gare individuali FGI anche per i livelli LD Silver organizzate a Capriate S. Gervasio BG il 22 e 23 Marzo.

Le ragazze della Perseverant alle gare regionali di Capriate

Perseverant ASD Legnano ha partecipato con 13 ginnaste allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro.

Per il livello LD3 base con la ginnasta Senior1 Beatrice Penolazzi (20). Nel livello LD base con le ginnaste Allieve4 Margherita Moro (27) e la debuttante Silvia Donini (17), le ginnaste Allieve5 Emma Cremonesi (31), Anita Barengo (26) e Camilla Brumana (29). Per le ginnaste Junior1, Benedetta Castelli ottiene un buon piazzamento (7), la Junior2 Giulia Guido (33). Per le ginnaste Senior1 hanno gareggiato Giada Carrara (14) e Valentina La Ragione (17), mentre per le Senior2 Giada Barlocco (14).

Con il livello LD avanzato sono scese sul campo di gara le ginnaste Junior1 Martina Caccia che si piazza bene (5) e la ginnasta S1 Beatrice Mietto (10).

Come spiegano i tecnici Genny e Silvia, ci sono molti margini di miglioramento per queste ragazze e potranno avere l’occasione di dimostrare il meglio delle loro possibilità nelle prossime competizioni dove sicuramente le ginnaste arriveranno agguerrite e concentrate.