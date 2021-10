Marcallo

Successi e medaglie per Giulia Piroli, Maddalena Salerio e Alessia Piroli.

Successo, gloria, e soprattutto emozione per Giulia Piroli, Maddalena Salerio e Alessia Piroli. Era da molto tempo che l’agonismo mancava dalla loro vita da atlete e un risultato eclatante come il podio di un campionato europeo ha procurato lacrime di gioia. Per un atleta la gara è lo stimolo per mettersi in gioco per migliorarsi e loro erano due anni che per motivi di pandemia, non scendevano sul linoleum di una competizione. Giustificata l’eccitazione.

Le ragazze del Twirling vincono in Croazia

In Croazia a Porec da giovedì 21 a domenica 24 ottobre si è gareggiato per i Campionati Europei di Twirling e majorette. Le tre ragazze, componenti della nazionale italiana, iscritte al Gruppo Twirling Academy di Marcallo con Casone hanno dimostrato le loro capacità in coppia, individualmente e in team.

Nella specialità Duo Junior la diciassettenne Giulia con Maddalena di 16 anni si sono classificate al primo posto. Nella specialità 1 Bastone, la quattordicenne Alessia si è classificata al secondo posto. Nel campo del Rhytmic Twirl ancora Alessia si è ripetuta con la piazza d’onore. Ma non è finita Giulia, Maddalena e Alessia sono campionesse europee anche a squadre. Il team della Nazionale italiana di Twirling che si è presentato ai Campionati europei strappando il titolo ad una decina di formazioni di altre nazioni, le ha dato la possibilità di aggiudicarsi anche questo titolo.

Il successo, frutto di intensi allenamenti a Corbetta, l’allenatrice e accompagnatrice Marisa Piroli ringrazia Padre Sergio dell’Istituto don Girolamo Emiliani per la disponibilità manifestata nel concedere la palestra per gli allenamenti.