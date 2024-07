Le ragazze del softball espugnano Ronchi dei Legionari con una doppia vittoria

Anita Minari e compagne hanno sbloccato subito il risultato e da lì non si sono più fermate fino al quinto inning quando hanno toccato il 6-0 prima di subire il tentativo di rimonta delle padrone di casa. Nella seconda gara invece le Stars pur senza segnare hanno retto fino alla fine quando ancora Carlotta Villa ha battuto valido e poi segnato il punto del definitivo 6-0. Serie A2, doppietta a Ronchi dei Legionari per le ragazze del softball Legnano e compagne hanno sbloccato subito il risultato e da lì non si sono più fermate fino al quinto inning quando hanno toccato il 6-0 prima di subire il tentativo di rimonta delle padrone di casa. Nella seconda gara invece le Stars pur senza segnare hanno retto fino alla fine quando ancora Carlotta Villa ha battuto valido e poi segnato il punto del definitivo 6-0.

Il riscatto dopo la sconfitta contro Bollate

Pronto riscatto per le ragazze della serie A2 che dopo la doppia sconfitta nel big match contro il Bollate si sono imposte in entrambe le partite giocate a Ronchi dei Legionari. In gara-1, Anita Minari e compagne hanno sbloccato subito il risultato e da lì non si sono più fermate fino al quinto inning quando hanno toccato il 6-0 prima di subire il tentativo di rimonta delle padrone di casa, che però sono state mandate al tappeto con un altro parziale di 3-0 che ha completato il 9-3 finale.

Vittoria anche nella seconda gara

Diverso l'andamento di gara-2, con l'equilibrio che è durato fino al quarto attacco delle ospiti che grazie a un bel triplo di Carlotta Villa si sono portate in vantaggio. Le Stars pur senza segnare hanno retto fino alla fine quando ancora Carlotta Villa ha battuto valido e poi segnato il punto del definitivo 6-0.