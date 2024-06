Le ragazze del Legnano baseball centrano la prima vittoria in campionato contro Milano.

Due giornate intense per le ragazze dell'under 13: prima

Due giorni intensi per le ragazze Under 13 del Malnate/Legnano. Venerdì sera si è svolta a Saronno una nuova giornata di campionato, con due partite combattute contro le padrone di casa: qualche errore in difesa è costato la sconfitta per 6-4 nella prima, mentre nella seconda nonostante un home run da parte di Nina Giampietro è maturato un 7-6.

La vittoria contro Milano

Sabato a Malnate contro il Milano 46 prima è arrivato un ko per 2-10 ma dopo una pausa in cui le nostre ragazze si sono caricate un home run di Isabella Del Drago ha dato inizio alla riscossa che ha portato alla fine alla prima vittoria del campionato, per 12-4.