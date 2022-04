Le ginnaste Perseverant ancora sul podio con le Allieve

L'ottimo risultato

Le ragazze di Legnano allenate da Rita Peri e Mario Tesorio hanno centrato il podio con il primo posto nella classifica generale.

Le ginnaste della Perseverant di Legnano salgono ancora sul podio con le allieve Camilla Brumana e Ludovica Gramignoli.

La gara di domenica a Ghedi

Domenica 10 Aprile le ginnaste della società Perseverant ASD Legnano, Beatrice Mietto e Valentina La Ragione , per la categoria Junior1, e le allieve Camilla Brumana , Alexia Pietrapertosa e Ludovica Gramignoli , hanno gareggiato a Ghedi (Bs) per il trofeo individuale FGI Silver livello LC.

Le ragazze allenate da Rita Peri e Mario Tesorio hanno centrato il podio con il primo posto nella classifica generale All-around di Camilla Brumana per le allieve 2 e con il secondo posto di Ludovica Gramignoli per le allieve 3 sempre nella generale All-around. Le ragazze sono state molto brave e determinate per raggiungere questo difficile traguardo in una categoria dove la competizione è sempre molto alta e combattuta dai numerosi ginnasti partecipanti.

I primi posti raggiunti

Camilla si piazza anche al 1° posto nella specialità Volteggio e Corpo libero ed al 2° posto nella specialità Trave.

Ludovica la vediamo al 1° posto nelle specialità Volteggio, Parallele e Corpo libero. Perseverant piazza anche la ginnasta Alexia Pietrapertosa al 5 posto sempre per le allieve 2 e chiude in bellezza con il prestigioso piazzamento delle Junior1 Valentina La Ragione al 4 posto a soli 6 decimi dal podio e Beatrice Mietto al 5 posto a due decimi dalla compagna. Valentina è anche al 1° posto nella specialità Volteggio. Alexia è invece 1° alle Parallele asimmetriche con un bellissimo esercizio eseguito quasi alla perfezione.

La grande soddisfazione della società

Grande soddisfazione da parte della società e del presidente Roberto Bani sempre vicini nello svolgimento

delle competizioni. Si concludono le prime fasi delle gare regionali e Perseverant si conferma ai vertici delle classifiche Silver livello LC. Le prossime competizioni saranno le finali nazionali in programma a Giugno dove si spera di lottare nuovamente per traguardi prestigiosi.