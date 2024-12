Quattro giorni di grande Ginnastica Artistica a cui hanno partecipato le ginnaste della Perseverant di Canegrate con le campionesse junior e senior che si sono affrontate nel Campionato Gold femminile, andato in scena dal 5 all’8 dicembre nella Palestra Polivalente Comunale di via Leti a Fermo, con l’organizzazione della società locale Ginnastica Fermo ‘85.

Le ginnaste della Perseverant ai Campionati nazionali di Fermo

Le finali nazionali, a chiusura delle competizioni del calendario federale, hanno regalato spettacolo con l’assegnazione dei titoli nel concorso generale e nelle specialità di tutte le categorie coinvolte.

Per la Società Ginnastica Perseverant ASD erano presenti le Senior2 Elena Colombo, che gareggiava per la classifica all-around, e Camilla Giani Margi, che gareggiava per la specialità trave.

Bravissima Elena che si piazza alla decima posizione per la classifica generale all-around e riesce ad accedere alla finale per attrezzo alla trave con il miglior punteggio. Camilla purtroppo, per una caduta, non riesce a qualificarsi per la finale ma comunque riesce a disputare un buon esercizio.

Elena, alla finale di Domenica, sale per ultima sull’attrezzo e conquista un ottimo quarto posto. Rammarico per la ginnasta della Società Perseverant che, causa qualche piccolo sbilanciamento, non ha confermato la prima posizione delle qualifiche.

Comunque tanta soddisfazione per i tecnici Rita Peri e Mario Tesorio che hanno portato le ragazze a disputare la terza finale consecutiva negli ultimi anni.