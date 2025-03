Domenica 9 marzo a Pavia si è svolta la seconda prova del campionato Gold di serie C. Per la Skill di Canegrate sono scese in pedana Gaia Tandin al cerchio, Chiara Bertelli alla palla, Alice Dell’Orto, all’esordio in questo campionato, alle clavette, Agata Lucchini al nastro con Sofia Nebuloni a bordo campo a supportare le compagne.

Le gare del fine settimana della Ginnastica Skill

Qualche errore impedisce alle ragazze di andare oltre il 29° posto, ma staff e ginnaste sono già al lavoro per affinare gli esercizi ed essere pronte ad affrontare l’ultima prova.

Nello stesso fine settimana a Uggiate con Ronago si è svolta la prova regionale degli individuali LC1.

Esordio in una gara federale per Giada Donadio che si laurea vice campionessa regionale nella categoria Allieve 1 ottenendo anche il 1° posto alle clavette. Nella stessa categoria Martina Mariuzzo sfiora il podio classificandosi 4° nell’all-around. Nelle singole specialità chiude con il 1° posto alla palla e il 3° al corpo libero.

Nella categoria Allieve 4, con 46 ginnaste in gara, le skilline si sono ben distinte. In classifica generale un buon 9° posto per Giorgia Borroni, seguita da Emma Sidoti al 13°, Zoe Mingardo al 18° e Maya Tamagni al 27°. Ottimi i risultati nelle singole specialità dove Zoe ottiene il 1° posto alle clavette, Giorgia è argento alle clavette e bronzo alla palla e Emma è bronzo al nastro.

Le altre competizioni

Anche la competizione delle Allieve 5 è particolarmente numerosa con 59 ginnaste impegnate in pedana. Ginevra Lampugnani sfiora il podio conquistando la 4° posizione all-around. Seguono Gaia Conte in 6° posizione, Giorgia Biondi in 10°, Martina Stirparo in 17° Asia Giannella in 21°, Eleonora Barato in 24° Melissa Panetta in 25° e Emma Restelli in 35°.

Anche qui numerosi gli ottimi risultati nelle singole specialità: Ginevra è oro alla fune, Melissa è argento al copro libero, Gaia Argento alle clavette e bronzo al cerchio a parimerito con Asia e Martina è bronzo alla fune.

Martina Colombo nelle Senior 1 chiude la generale in 10° posizione con uno splendido oro alle clavette che è anche il miglior punteggio di tutta la gara.

Tra le Senior 2 esordio in questa categoria per Giorgia Dell’orto che chiude al 21° posto mostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Le gare che si sono svolte a Desio

Il 15 e 16 marzo a Desio sono scese in pedana le ginnaste impegnate negli individuali LD dove le canegratesi sono salite sul podio in tutte le categorie nelle quali hanno gareggiato a riprova del loro alto valore tecnico.

Nella categoria Allieve 1 Agnese Fornara sale sul terzo gradino del podio nella classifica generale conquistando anche il 1° posto sia al nastro che al corpo libero.

Nelle Allieve 2 Marta Zoia bissa il bronzo della compagna e si aggiudica anche il 1° posto al corpo libero e il 2° alla palla.

Titolo regionale nella Allieve 3 per Sofia Splendore che con grinta e determinazione conquista anche l’oro alla palla.

Secondo titolo regionale di giornata per Emma Parini nelle Junior 2 seguita in 3° posizione dalla compagna Melania Cortesi Lauria. Emma conquista anche il 1° posto sia alla palla che al nastro.

Al termine di queste lunghe giornate di gare, nella categoria Senior 2 Carolina Cappellotto si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale e Rachele Monaco chiude la sua prova al 10° posto. Carolina nelle specialità conquista il 1° punteggio al cerchio e il 2° alle clavette, mentre Rachele ottiene uno splendido oro alla fune.

Lo staff tecnico è molto soddisfatto sia dei risultati che del lavoro svolto dalle ginnaste ed è già al lavoro in vista delle prossime importanti competizioni.