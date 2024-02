Le diavolesse di Novate vincono e tengono il passo della capolista

Giocare contro la giovane Pro Patria non è mai facile perché una formazione giovane, per quanto inesperta, se lasciata giocare può esaltarsi e creare problemi che poi diventano di difficile soluzione. Le diavolesse sono però entrate in campo col piglio giusto, dimostrando carattere e concentrazione fin dalle prime battute e portando a casa altri 3 punti che permettono a Brugherio di tenere il passo con Novara, capolista a pari punti, ma avanti in classifica per soli 2 set differenza a favore delle piemontesi. Cannone lascia a riposo Migliorin e Piroli, variando la formazione nei diversi set dimostrando il valore di tutte le giocatrici che si sono dimostrate ottime alternative.

La cronaca della partita delle diavolesse

Le Diavolesse partono col piglio giusto, dal servizio di Venegoni, Scandella e Mandotti, ben ispirate dalla regia di Trabucchi lanciano i Diavoli avanti 6-2, doppietta di Mazzi a cui fa eco quella di Levis ed è 10-6 con Brugherio che macina punti anche grazie al doppio ace di Scandella. Bellissima la difesa di Natale (foto allegata Gianluigi Rossi) che lancia Levis ad un “side out” da manuale del volley con la pipe di Scandella che vale il 16-8. Muro di Trabucchi e attacco di Venegoni per il 18-9 e ancora dal servizio di Venegoni scaturisce il rush finale che porta le firme di Mazzi, Mandotti e Scandella protagonista del 25-11. Cannone cambia in avvio di secondo, dentro Cabrera opposto in diagonale con Trabucchi, Venegoni e Zaniboni al centro, confermate Levis e Scandella schiacciatrici e Natale libero. L’avvio è ancora di marca Rosa Nero con Cabrera subito protagonista del 6-2 e 10-3, Trabucchi a muro firma il 14-8 e Zaniboni le fa eco per 15-8. Sul servizio di Scandella (2 ace), le diavolesse costruiscono il ko finale che porta la firma della tripletta di Zaniboni (22-9), il setball lo firma Levis. Dentro Munaro per Trabucchi e Panza per Venegoni e proprio Munaro chiama subito Panza per la veloce nei 4 metri che chiude il parziale 25-15. Nuovo cambio in avvio di terzo set Munaro in palleggio, Cabrera opposto, Zaniboni e Panza al centro, Rosina e Scandella schiacciatrici, Natale libero. Brugherio ci mette però un attimo a prendere il ritmo e Milano ne approfitta portandosi avanti 1-6, Cannone ferma subito il gioco e mette ordine con le diavolesse cominciano a giocare, Scandella sblocca la situazione dal turno al servizio di Munaro (ace) parte la rimonta che porta le firme a muro di Cabrera e Scandella (5-6), nuovo muro, questa volta di Rosina, che vale il pareggio a 8 e, grazie alle difese di Munaro e Scandella, le Diavolesse trovano il break 11-9 con la doppietta di Rosina. L’ace di Cabrera vale il 12-9, ma Milano, grazie anche all’ottima di prestazione del centrale Torre trova un bel pareggio a 13. Bella è anche l’intesa tra Munaro e Zaniboni che sblocca la situazione con Cabrera e il muro di Panza che tengono le diavolesse avanti 18-17. Mandotti subentra a Panza al servizio e trova subito l’ace del 19-17, Zaniboni mette la firma per il 21-18, ottimo l’intuito di Munaro per il colpo di prima che vale il 22-18, ottima difesa di Natale che lancia Zaniboni al 23-18. Il setball arriva su un errore avversario, Natale difende un’altra bellissima palla e Munaro chiama Rosina che chiude subito 25-20.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Diavoli Rosa):

“E’ stata una partita tranquilla, abbiamo affrontato una squadra giovanissima e questo ci ha permesso di ruotare tutto il rooster. Sono contento delle mie atlete che ci hanno messo attenzione e concentrazione in una partita che ci poteva portare a sottovalutarla”.

Ginevra Levis (schiacciatrice Diavoli Rosa):

“Nonostante la posizione in classifica e la giovane età dell’avversario, siamo state brave a non sottovalutarlo. È stata data una grossa opportunità a tutte le giovani del gruppo, che abbiamo sfruttato molto bene disputando un’ottima gara sia in attacco che in difesa. Ora testa alla prossima”.

Prossima gara: sabato 2 marzo 2024 alle ore 21,00 presso la Palestra Centro Artiganelli Palapavoni di Via Crespi 30 a Milano contro Cagliero, all’andata Brugherio si è imposta per 3 a 0, ma sarà un’altra partita da non sottovalutare.

Il tabellino della partita

Diavoli Rosa Novate 3 – Pro Patria Milano 0

Parziali set: 25-11, 25-15, 25-20

Diavoli Rosa Novate: Trabucchi (K) 3, Mazzi 3, Venegoni 3, Mandotti 4, Scandella 15, Levis 5, Natale (L1), Cabrera 7, Rosina 7, Panza 2, Zaniboni 7, Munaro 1. N.e. Migliorin, Piroli (L2). All. Cannone

Pro Patria Milano: Bianco 4, Valsecchi 1, Torre 12, Bertoli 2, Lo Bianco 7, Montanari 9, Foroni (L), Borghi. N.e. Zingales, Manglavite, Lanzoni, Bortolani, Fumagalli, Braga (L2). All. Brugnone.