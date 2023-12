Le diavolesse di Novate vincono anche contro Agrate

Altra grande partita per i Diavoli di Novate e altra vittoria contro Agrate: un successo che porta le ragazze al primo posto in classifica.

La diavolesse di Novate vincono anche contro Agrate

Una partita che non bisognava sbagliare e che le diavolesse non hanno sbagliato aggiudicandosi non solo i 3 punti in palio, ma anche, grazie al default di Bellusco contro Novara, il primato solitario in classifica a 30 punti staccando di 3 lunghezze sia Novara che Bellusco, proprio quest’ultima sarà la prossima avversaria di Novate alla ripresa dei giochi dopo la pausa natalizia

Novate parte col vento in poppa trovando subito il break 4-8 che diventa in fretta 7-14 e 11-18, da qui è un monologo con Rosina a muro, Piroli che difende di tutto, Mazzi e Migliorin che non sbagliano nulla col set chiuso da Mandotti. Agrate non ci sta e mette il turbo in avvio di secondo con 2 ace e 3 attacchi che valgono il 5-3 a cui non bastano le repliche di Venegoni e di Mandotti a muro. Sempre forzando in particolare con Micelli e Betti le padrone di casa trovano il 10-.5 Novate comincia però una lenta rimonta che porta la firma al pareggio a 16 della doppietta di Venegoni. Nuovo break di Agrate 19-17 e nuovo pareggio a 19 con Rosina, ma Agrate strappa il break decisivo 23-19, reazione d’orgoglio di Novate con Trabucchi dai 9 metri e gli attacchi Mandotti, Rosina e Mazzi, ma le padrone di casa gestiscono e chiudono. Cannone mette ordine e il terzo è la fotocopia del primo, il 2-5 iniziale firmato da Mazzi diventa in fretta 3-10 con 2 ace di Migliorin e Mandotti, al servizio Rosina lancia Novate dal 6-14 al 6-18 grazie anche agli attacchi Venegoni e Migliorin (nei 3 metri), il 7-19 è un highlight dei bellissimi 2 muri di Venegoni. Il setball 9-24 lo firma Migliorin con Mazzi che trasforma in punto un’ottima difesa proprio del capitano novatese.

Agrate pare scossa e Novate ne approfitta trovando il vantaggio 0-3 a inizio quarto set, ma la reazione delle agratesi vale il contro break 6-3, nuovo ribaltone di Novate 6-10 con Mandotti, ma dai 9 metri Agrate strappa l’ennesimo break 16-12. Da qui parte la rimonta decisiva delle diavolesse che con 2 bellissime difese di Piroli e 3 punti di Rosina pareggiano a 18. L’equilibrio crolla sul 19 pari quando le eccessive proteste delle agratesi sfociano in un cartellino rosso che vale il break 19-20 con Novate che ne approfitta con una scatenata Venegoni a cui fanno eco l’ace di Rosina e la doppietta di Migliorin per la vittoria finale.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“È stata una partita strana, il primo è terzo set li abbiamo giocati molto bene, mentre nel secondo abbiamo subito troppo in ricezione condizionando il nostro gioco. Sotto di 5 punti abbiamo recuperato, ma abbiamo fatto troppi errori gratuiti che hanno permesso agli avversari di vincere il set. Il quarto ha visto la squadra lottare e giocare unita diminuendo molto gli errori portando a casa questa importante vittoria dimostrando di avere un carattere vincente”.

Alice Rosina (schiacciatrice Novate):

“Reduce da questa vittoria, che sapevamo non sarebbe stata facile, posso dire che il nostro livello di gioco sta migliorando molto ma siamo ancora a tratti altalenanti; dopo un primo set giocato intensamente con grande concentrazione che non ha permesso agli avversari di esprimere il loro potenziale, nel secondo set abbiamo subito un po’ in ricezione e commesso diversi errori. Nel terzo ci siamo resettate e abbiamo imposto il nostro gioco agli avversari, mentre nel quarto siamo partite un po’ faticando e lasciando scappare le avversarie, ma poi consapevoli delle nostre potenzialità ci siamo riprese vincendo il parziale e chiudendo con una bella vittoria prima della pausa natalizia”

Prossima gara: sabato 13 gennaio 2024 alle ore 21,00 tra le mura amiche del Palazzetto di Novate Milanese in via Cornicione, contro Bellusco, capolista fino al turno odierno che ha perso la leadership e avrà voglia di riscatto.

Il tabellino della partita

Agrate Volley 1 - Pallavolo Novate DR 3

Parziali set: 13-25, 25-23, 10-25, 19-25

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi, Mazzi, Venegoni, Mandotti, Rosina, Migliorin (K), Piroli (L1), Scandella, Levis, Zaniboni, Panza, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.