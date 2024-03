Si è svolta ad Arese la gara femminile GAF Silver livello LB3 dove Perseverant ha gareggiato con l’allieva Rebecca Ferrario, la Junior Elisa Codari e la Senior Noemi Anna Cicchitto.

Le atlete della Perseverant salgono sul podio ad Arese

Primo gradino del podio per Noemi, terzo posto per Rebecca e 21 posto per Elisa.

"Le ginnaste hanno avuto un buon atteggiamento in gara confermato dall’ottimo risultato - spiega il tecnico Samanta Pauselli - Il costante impegno negli allenamenti e la passione per questo sport daranno alle ragazze la possibilità di migliorare e di poter competere sempre al meglio per le prossime gare".

Tanti complimenti alle ginnaste e tanti incoraggiamenti per il proseguo della stagione da tutto l'ambiente societario.