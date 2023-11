L'Atletica leggera dell'Us San Vittore Olona premiata con "Costruiamo il futuro"

La U.S. San Vittore Olona - Sezione Atletica Leggera è stata premiata il 21 ottobre con il premio "Costruiamo il futuro 2023" per il lavoro svolto con la società.

Quello di sabato 21 ottobre 2023 è stato un momento meraviglioso per la storia della società di San Vittore Olona che è stata premiata con un contributo di 1.000 euro per il Premio "Costruiamo Il Futuro 2023" presso il Centro Convegni Allianz Mico MilanoCity. A questo evento hanno partecipato diversi ragazzi e la dirigenza formando una splendida cornice di una ventina di maglie giallorosse.

Il premio è frutto del lavoro genuino svolto dal team durante questi anni in termini di inclusione sociale ed attività aperta a tutte le categorie dai bambini alle persone più anziane fino alle persone con difficoltà motorie.

"Ringraziamo la Fondazione "Costruiamo il Futuro" per la fiducia nel nostro lavoro e nella nostra attività - hanno affermato dalla società - Un ringraziamento di cuore (dulcis in fundo ma non per importanza) va inoltre a tutta la famiglia della SVO che dona ogni giorno linfa vitale alla nostra attività a partire dal nostro Presidente Giuseppe Gallo Stampino (detto Pinuccio), fino ad arrivare ai nostri Responsabili di Sezione Jacopo Ruggeri e Silvia Di Meco, i dirigenti, allenatori e a tutta la squadra dai bambini fino agli adulti di tutte le età".