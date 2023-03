L'Asdiam Boffalora in trasferta a Siviglia per un corso sulla difesa personale

Lo scorso fine settimana Asdiam Boffalora ha fatto tappa a Siviglia per tenere un corso di difesa personale nella nuova palestra Nedokwan.

L'Asdiam Boffalora in trasferta a Siviglia

Durante la tre giorni di esami e corsi svolti nel capoluogo andaluso, una bella sorpresa e uno straordinario riconoscimento hanno allietato la spedizione italiana: venerdì scorso è stato premiato il Maestro Virgilio Peri, che insieme all'esame al conseguimento del 6^ Dan di Hapkido è stato insignito della prestigiosa medaglia d’oro per meriti sportivi per l’impegno nella divulgazione delle discipline coreane in territorio italiano.

Gli importanti riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente della Federazione Spagnola di Arti Marziali Coreane, Maestro Antonio Castro e dal Maestro Joaquin Fco Gallardo Brihuega.

Venerdì sera si è svolto anche l'esame per il passaggio di Dan del maestro Jesus Carracedo. Una stupenda dimostrazione nell’uso di armi coreane (Chang – Bastone coreano e Kom – spada coreana).

Il corso sulla difesa personale

Nella giornata di sabato, poi, cinquanta atleti si sono esercitati nel corso tenuto dal Maestro Virgilio Peri sulla difesa personale, tra cui un gruppo di atleti provenienti dal nostro territorio del Magentino Abbiatense.

Non sono mancati i momenti di convivialità assieme agli amici della scuola Nedokwan di Siviglia e al presidente della Federazione Spagnola di Arti Marziali Coreane Maestro Antonio Castro.