Larga vittoria per gli under 15 del Legnano Baseball

Turno vittorioso per la Under15 del Legnano Baseball che ha incontrato a Milano i pari età degli Ares, battuti 13 a 1.

La partita è stata caratterizzata fin da subito da belle azioni sia in attacco sia in difesa. Per tutta la partita, l’ottimo lavoro di Angel Cantalicio dal monte di lancio non ha lasciato tregua ai battitori avversari. .

L’esterno centro Filippo Riva ha dato ancora prova di grande abilità nelle prese al volo. I nostri ragazzi sono sulla strada giusta.